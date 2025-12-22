Municipalidad de Tupungato es campeón anual y cortó una larga hegemonía en el balonmano

La gran tarea del arquero Alejo Mallea fue la causa principal del desempeño tupungatino, sumado a la diferencia que marcó Martín Maya (autor de 11 goles), que se incorporó al equipo en las semifinales tras su paso por un año y medio por Boca Juniors y por la Selección Argentina juniors.

La larga racha que cortó la Municipalidad de Tupungato

La Municipalidad de Maipú fue campeón anual en 15 temporadas sucesivas desde 2007 al 2023, luego en el 2024 el Apertura quedó sin definición (en el Clausura ganó la UNCuyo) y para este 2025 surge la Municipalidad de Tupungato como campeón anual.

En tanto, la Liga de Honor femenino no fue necesario la final porque las chicas de Municipalidad de Maipú ganaron los torneos Apertura y Clausura y son las campeonas del 2025.