El mejor del 2025

Municipalidad de Tupungato es campeón anual y cortó una larga hegemonía en el balonmano

El balonmano masculino definió al mejor de la temporada con la consagración de la Municipalidad de Tupungato. La larga racha que cortó con su corona

Amadeo Inzirillo
Por Amadeo Inzirillo [email protected]
El balonmano tiene nuevo dueño: Municipalidad de Tupungato.

Municipalidad de Tupungato es el mejor equipo del año en el balonmano. Tras un gran segundo semestre, el elenco del Valle de Uco se adjudicó el título anual masculino al derrotar a Municipalidad de Maipú, al que le cortó una larga hegemonía, y cerró el año con la estrella 2025.

La entereza y la continuidad para mantener el resultado a favor durante casi todo el partido le dieron a Municipalidad de Tupungato el título de campeón del año 2025 del handball de Amebal en la máxima división, la Liga de Honor masculina.

Municipalidad de Tupungato ganó Clausura y final anual.

En el estadio Poliguay de Guaymallén se realizó la jornada final en donde los tupungatinos vencieron por 32 a 29 (primer tiempo 16-12) a Municipalidad de Maipú. Los del Valle de Uco se impusieron en el torneo Clausura y la Muni de Maipú ganó el Apertura y dirimieron mano a mano una final de alto vuelo.

La gran tarea del arquero Alejo Mallea fue la causa principal del desempeño tupungatino, sumado a la diferencia que marcó Martín Maya (autor de 11 goles), que se incorporó al equipo en las semifinales tras su paso por un año y medio por Boca Juniors y por la Selección Argentina juniors.

La larga racha que cortó la Municipalidad de Tupungato

La Municipalidad de Maipú fue campeón anual en 15 temporadas sucesivas desde 2007 al 2023, luego en el 2024 el Apertura quedó sin definición (en el Clausura ganó la UNCuyo) y para este 2025 surge la Municipalidad de Tupungato como campeón anual.

En tanto, la Liga de Honor femenino no fue necesario la final porque las chicas de Municipalidad de Maipú ganaron los torneos Apertura y Clausura y son las campeonas del 2025.

