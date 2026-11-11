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León XIV visita la cárcel de Devoto y encabezará una multitudinaria misa en Luján

Cientos de miles de personas esperan por el papa León en la Basílica de Luján.

Cientos de miles de personas esperan por el papa León en la Basílica de Luján.

El Papa encabezó una vigilia multitudinaria con jóvenes en Palermo.

El Papa encabezó una vigilia multitudinaria con jóvenes en Palermo.

El papa León XIV continúa con sus actividades en su gira por Argentina. El domingo fue recibido por Javier Milei y presidió misas en Córdoba y Buenos Aires

Diario UNO | Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]

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