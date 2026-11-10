Por qué hay que regalar una flor de crisantemo en noviembre y qué beneficios trae

Dentro del feng shui, los crisantemos tienen un significado más profundo cuando los regalas o te los regalan en noviembre, ya que para esta disciplina todo tiene un significado: los animales que te visitan, las mascotas que llegan al hogar, las decoraciones y, sin duda, las plantas.

Por qué se regala crisantemos en noviembre y qué beneficios trae

Hay algo en regalar flores en noviembre que lo hace sentir un poco más especial que en otras épocas del año.

Los crisantemos pueden brindarnos grandes beneficios por el simple hecho de tenerla presente en casa, principalmente porque el significado es uno de los más ricos del mundo floral: alegría y larga vida. Además de que tiene una belleza especial para decorar cualquier rincón.