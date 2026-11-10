Regalar plantas o flores es un detalle que transmite muchos sentimientos sin necesidad de expresar palabras. Sin embargo, cuando se trata de los crisantemos, el gesto se transforma en un acto con mucho simbolismo para quien lo hace y con beneficios para quien lo recibe.
Por qué hay que regalar una flor de crisantemo en noviembre y qué beneficios trae
Las personas que más conocen de jardinería y feng shui aseguran que regalar flor de crisantemos tiene grandes beneficios y significados
Dentro del feng shui, los crisantemos tienen un significado más profundo cuando los regalas o te los regalan en noviembre, ya que para esta disciplina todo tiene un significado: los animales que te visitan, las mascotas que llegan al hogar, las decoraciones y, sin duda, las plantas.
Por qué se regala crisantemos en noviembre y qué beneficios trae
Los crisantemos pueden brindarnos grandes beneficios por el simple hecho de tenerla presente en casa, principalmente porque el significado es uno de los más ricos del mundo floral: alegría y larga vida. Además de que tiene una belleza especial para decorar cualquier rincón.
Por eso pueden convertirse en un regalo perfecto porque su simbolismo que nunca pasa desapercibido:
- Simboliza la longevidad, la nobleza y una fuerza tranquila y honesta.
- Habla de la lealtad, la alegría y la buena suerte.
- La flor representa la honestidad y una vida vivida con el máximo orden.
- El crisantemo representa el sol y la perfección.
- También sirven para honrar a los seres queridos que han fallecido.
- Los crisantemos blancos representan la pureza.
- Los crisantemos amarillos encarnan la dualidad de la tristeza o el amor.
- Los crisantemos rojos simbolizan el amor y la pasión profunda.
- Los crisantemos rosas se asocian con la ternura, el afecto y la sanación emocional.
- Los crisantemos morados y violetas simbolizan la nobleza y la devoción.
Desde tiempos antiguos, las flores han sido símbolo de cariño, pero sobre todo en noviembre se convierten en el regalo ideal porque transmiten emociones sin necesidad de palabras.
Su obsequio hacia alguien hará que esta flor simbolice aprecio y la gratitud, es decir son un gesto de agradecimiento hacia alguien que ha sido de gran ayuda o apoyo. Por esta razón son una elección apropiada para demostrar sentimientos sinceros.
En pocas palabras
- Crisantemos: regalar esta flor en noviembre trae beneficios y simbolismos como alegría, longevidad y buena suerte.
- Feng Shui: en esta disciplina, los crisantemos tienen un significado profundo asociado a la armonía del hogar.
- Simbolismo floral: la flor representa la nobleza, lealtad, honestidad y también se usa para honrar a seres queridos fallecidos.