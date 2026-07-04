Inicio Ovación Mundial Lionel Scaloni
Mundial 2026

"Es una cosa muy difícil de entender": la crítica de Scaloni tras el triunfo de la Selección argentina

El DT de la Selección argentina, Lionel Scaloni, criticó el formato del Mundial 2026 tras el triunfo de la Selección argentina sobre Cabo Verde

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Scaloni se quejó de la falta de descanso en las instancias decisivas del Mundial.

Scaloni se quejó de la falta de descanso en las instancias decisivas del Mundial.

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, criticó la falta de descanso que hay en las instancias decisivas del Mundial 2026 tras el triunfo sobre Cabo Verde. Es que el elenco nacional tendrá tres dias y medio para recuperarse de cara al partido de octavos de final ante Egipto.

El entrenador de la Selección argentina, que llegó a los 100 partidos con el elenco nacional, lanzó la crítica en la conferencia de prensa de este viernes por la noche, ya que no puede comprender cómo en la fase de grupos hubo seis días de descanso entre partidos y en las instancias de eliminación directa hay tres o cuatro.

Scaloni habl&oacute; tras el triunfo de la Selecci&oacute;n argentina sobre Cabo Verde.

Scaloni habló tras el triunfo de la Selección argentina sobre Cabo Verde.

La crítica de Scaloni por la falta de descanso en las instancias decisivas del Mundial

El DT albiceleste mostró su enojo cuando le preguntaron acerca de la recuperación de los futbolistas argentinos tras haber disputado el alargue ante Cabo Verde. "¿Qué viene a partir de ahora? Ahora a descansar. No sé cómo está hecho el Mundial pero hemos tenido seis días y ahora tenemos tres y medio. Cuando más necesitás el descanso, menos tenés. Es una cosa muy difícil de entender, tendría que haber empezado de menos a más. Pero bueno, es todo así", dijo Scaloni.

Sin embargo, Canadá, que disputó su duelo de dieciseisavos el domingo pasado ante Sudáfrica y jugó contra Marruecos en octavos este sábado, seis días después.

La Selección Argentina terminó con varios jugadores con problemas físicos. Terminaron el partido acalambrados el defensor Facundo Medina (fue reemplazado) y el volante Enzo Fernández, quien tuvo un dolor en el gemelo. Y Nicolás González se torció el tobillo izquierdo.

Por ello de cara al cotejo ante Egipto (se jugará el próximo martes a las 13 de Argentina) el cuerpo técnico seguirá atentamente la evolución de los tres futbolistas y de otros tantos que terminaron exhaustos con el objetivo de colocar el mejor once posible.

Temas relacionados:

Más sobre Mundial

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas