"Es una cosa muy difícil de entender": la crítica de Scaloni tras el triunfo de la Selección argentina

El entrenador de la Selección argentina, que llegó a los 100 partidos con el elenco nacional, lanzó la crítica en la conferencia de prensa de este viernes por la noche, ya que no puede comprender cómo en la fase de grupos hubo seis días de descanso entre partidos y en las instancias de eliminación directa hay tres o cuatro.

Scaloni habló tras el triunfo de la Selección argentina sobre Cabo Verde.

La crítica de Scaloni por la falta de descanso en las instancias decisivas del Mundial

El DT albiceleste mostró su enojo cuando le preguntaron acerca de la recuperación de los futbolistas argentinos tras haber disputado el alargue ante Cabo Verde. "¿Qué viene a partir de ahora? Ahora a descansar. No sé cómo está hecho el Mundial pero hemos tenido seis días y ahora tenemos tres y medio. Cuando más necesitás el descanso, menos tenés. Es una cosa muy difícil de entender, tendría que haber empezado de menos a más. Pero bueno, es todo así", dijo Scaloni.