"Es una cosa muy difícil de entender": la crítica de Scaloni tras el triunfo de la Selección argentina

Sin embargo, Canadá, que disputó su duelo de dieciseisavos el domingo pasado ante Sudáfrica y jugó contra Marruecos en octavos este sábado, seis días después.
La Selección Argentina terminó con varios jugadores con problemas físicos. Terminaron el partido acalambrados el defensor Facundo Medina (fue reemplazado) y el volante Enzo Fernández, quien tuvo un dolor en el gemelo. Y Nicolás González se torció el tobillo izquierdo.
Por ello de cara al cotejo ante Egipto (se jugará el próximo martes a las 13 de Argentina) el cuerpo técnico seguirá atentamente la evolución de los tres futbolistas y de otros tantos que terminaron exhaustos con el objetivo de colocar el mejor once posible.