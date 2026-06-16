Se cumplen 20 años del debut de Messi en los Mundiales: cómo fueron sus estrenos

El elenco nacional se imponía a Serbia y Montenegro por 3 a 0, con dos goles de Maxi Rodríguez y de Esteban Cambiasso. Pero Leo cambió la historia, ingresó faltando 15 minutos del final reemplazando de La Fiera y no dejó pasar su oportunidad.

Tan solo llevaba 3 minutos dentro del campo de juego, cuando desbordó por izquierda y asistió a Hernán Crespo, quien solo tuvo que empujarla y poner el 4 a 0. Luego llegó el tanto de Carlos Tevez y con el 5 a 0 en el marcador.

A los 43 minutos, Román filtró asistió al Apache, quien hizo una pared con Crespo y en la devolución habilitó a Leo, quien definió cruzado para decretar el 6 a 0 definitivo. Fue su primer gol en Copas del Mundo.

messi-gol-qatar-2022 Messi debutó en el Mundial 2022 con un gol ante Arabia Saudita.

Todos los estrenos de Messi en los Mundiales

El segundo estreno de Messi en la Copa del Mundo fue en Sudáfrica 2010, bajo la dirección técnica de Diego Armando Maradona.

El partido del 12 de junio de 2010 quedó en el recuerdo por las diferentes ocasiones que el rosarino generó y no pudo convertir. El arquero Vincent Enyeama tuvo una destacada labor, pero nada pudo hacer en el único gol del partido, un cabezazo de Gabriel Heinze para el 1-0.

Lionel Messi debutó en el Mundial de Brasil 2014 en el mítico estadio Maracaná. El 15 de junio, la Selección argentina, con La Pulga como titular y capitán, enfrentó a Bosnia y Herzegovina por el grupo F. El equipo de Alejandro Sabella -que fue subcampeón del mundo- se quedó con una ajustada victoria por 2 a 1.

La Argentina se puso en ventaja con el gol en contra de Kolasinac (PT 3m) y Messi extendió la ventaja a los 20 minutos del segundo tiempo. El descuento lo generó Ibisevic (ST 39m).

El cuarto debut de Lionel Messi en los Mundiales fue en Rusia 2018. El elenco dirigido por el cuestionado Jorge Sampaoli tuvo su debut ante Islandia, en el Lukoil Arena de Moscú. El encuentro finalizó 1-1 y el Kun Agüero marcó el tanto albiceleste.

El 22 de noviembre de 2022, el equipo orientado por Lionel Scaloni enfrentó a Arabia Saudita. Messi puso en ventaja a la Argentina a los 10 minutos del primer tiempo, de penal, y le anularon otro poco después. Sin embargo, Argentina perdió 2 a 1.