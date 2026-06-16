El logro que busca la Selección argentina en el Mundial, de la mano de Messi y que pocos pudieron conseguir

La Selección argentina buscará igualar a Italia y Brasil

Los italianos fueron los primeros en lograr el bicampeonaro, ya que ganaron la ansiada copa en Italia 1934 y Francia 1938. En el primer Mundial que ganaron superaron 2-1 en tiempo suplementario a Checoslovaquia y en el segundo golearon por 4-2 a Hungría.

Brasil, el máximo ganador en la historia del Mundial con seis consagraciones, ganó de manera consecutiva las ediciones de Suecia 1958 y de Chile 1962. En el '58 derrotó 5-2 a los locales, mientras que cuatro años después superó a Checoslovaquia por 3-1.

brasil-campeon-mundial-62 Brasil fue campeón mundial en 1962 y obtuvo el bicampeonato.

La Verdeamarela estuvo muy cerca de conseguir un nuevo bicampeonato en la década del '90, ya que Estados Unidos 1994 ganó su cuarta estrella, pero cuatro años después fue goleado poor 3 a 0 en la final por Francia.

Por último, Francia también muy cerca de lograrlo. En Rusia 2018 los franceses ganaron el título con mucha holgura; sin embargo, en Qatar 2022 la Selección argentina los dejó en las puertas de la gloria luego de una inolvidable final que se definió en los penales y donde se impuso por 4 a 2 luego de empatar 3 a 3.