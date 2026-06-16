Leonardo Balerdi rompió el silencio luego de ser desafectado de la Selección argentina por lesión

balerdi bandera La bandera que le dedicó el plantel de la Selección argentina a Leonardo Balerdi.

"Despertarme y ver esta foto me emociona mucho", escribió el defensor en sus redes sociales, en respuesta al enorme gesto de sus compañeros en Kansas. Luego, se sinceró: "No voy a mentir, los primeros días fueron muy duros. Después de tanto esfuerzo y de soñar durante tanto tiempo con estar ahí, quedarse afuera de un Mundial por una lesión es algo difícil de aceptar".

"Pero el tiempo ayuda a poner las cosas en perspectiva. Ahora toca esperar y pensar en lo que puede venir más adelante. Y sobre todo apoyar desde donde me toca", añadió. "Quiero desearles lo mejor a mis compañeros y a toda Argentina en esta competición tan especial. Todos juntos. Vamos Argentina", cerró el defensor de 27 años, oriundo de Villa Mercedes.

Embed - Leo Balerdi on Instagram: "Despertarme y ver esta foto me emociona mucho. No voy a mentir, los primeros días fueron muy duros. Después de tanto esfuerzo y de soñar durante tanto tiempo con estar ahí, quedarse afuera de un Mundial por una lesión es algo difícil de aceptar. Pero el tiempo ayuda a poner las cosas en perspectiva, ahora toca esperar y pensar en lo que puede venir más adelante. Y sobre todo apoyar desde donde me toca. Quiero desearles lo mejor a mis compañeros y a toda Argentina en esta competición tan especial. Todos juntos. Vamos Argentina. " View this post on Instagram

Balerdi era una de las expectativas para Scaloni en este mundial luego de una buena temporada en el Olympique de Marsella, y otras convocatorias al combinado nacional. Sin embargo, en un entrenamiento ya asentado en Kansas, el defensor sufrió un desgarro y fue desafectado.