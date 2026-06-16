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Copa del Mundo 2026

Leonardo Balerdi rompió el silencio luego de ser desafectado de la Selección argentina por lesión

Leonardo Balerdi expresó toda su emoción luego de ser desafectado por lesión de la concentración de la Selección argentina en la Copa del Mundo 2026

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Leonardo Balerdi posteó un emotivo mensaje luego de ser desafectado de la Selección argentina en la Copa del Mundo por lesión. 

Leonardo Balerdi posteó un emotivo mensaje luego de ser desafectado de la Selección argentina en la Copa del Mundo por lesión. 

Leonardo Balerdi rompió el silencio por primera vez luego de ser desafectado de la concentración de la Selección argentina en la Copa del Mundo 2026 por lesión. El defensor del Olympique de Marsella sufrió un desgarro en el sóleo de su pierna derecha y fue reemplazado por Marcos Senesi en la lista de 26.

A horas del debut de la Selección argentina en la Copa del Mundo 2026 frente a Argelia, el plantel Albiceleste le dedicó un mensaje muy especial en la foto final previa al arranque mundialista.

La emoción de Leonardo Balerdi tras el mensaje que le envió el plantel de la Selección argentina en la previa del debut

"Leo, estamos todos con vos", rezaba la bandera de la Selección argentina con el mensaje para Leonardo Balerdi en la previa del debut en la Copa del Mundo 2026 ante Argelia.

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La bandera que le dedic&oacute; el plantel de la Selecci&oacute;n argentina a Leonardo Balerdi.&nbsp;

La bandera que le dedicó el plantel de la Selección argentina a Leonardo Balerdi.

"Despertarme y ver esta foto me emociona mucho", escribió el defensor en sus redes sociales, en respuesta al enorme gesto de sus compañeros en Kansas. Luego, se sinceró: "No voy a mentir, los primeros días fueron muy duros. Después de tanto esfuerzo y de soñar durante tanto tiempo con estar ahí, quedarse afuera de un Mundial por una lesión es algo difícil de aceptar".

"Pero el tiempo ayuda a poner las cosas en perspectiva. Ahora toca esperar y pensar en lo que puede venir más adelante. Y sobre todo apoyar desde donde me toca", añadió. "Quiero desearles lo mejor a mis compañeros y a toda Argentina en esta competición tan especial. Todos juntos. Vamos Argentina", cerró el defensor de 27 años, oriundo de Villa Mercedes.

Embed - Leo Balerdi on Instagram: "Despertarme y ver esta foto me emociona mucho. No voy a mentir, los primeros días fueron muy duros. Después de tanto esfuerzo y de soñar durante tanto tiempo con estar ahí, quedarse afuera de un Mundial por una lesión es algo difícil de aceptar. Pero el tiempo ayuda a poner las cosas en perspectiva, ahora toca esperar y pensar en lo que puede venir más adelante. Y sobre todo apoyar desde donde me toca. Quiero desearles lo mejor a mis compañeros y a toda Argentina en esta competición tan especial. Todos juntos. Vamos Argentina. "
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Balerdi era una de las expectativas para Scaloni en este mundial luego de una buena temporada en el Olympique de Marsella, y otras convocatorias al combinado nacional. Sin embargo, en un entrenamiento ya asentado en Kansas, el defensor sufrió un desgarro y fue desafectado.

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