Lionel Messi debuta en el Mundial 2026 y rompe un récord de todos los tiempos: las fotos que marcaron su vida

Messi arrancó en el banco e ingresó a los 74 minutos en lugar de Maximiliano Rodríguez. Su estreno no pudo ser mejor: en apenas 16 minutos dio una asistencia a Hernán Crespo y marcó su primer gol en el torneo a los 88 minutos.

La ilusión del equipo conducido por José Néstor Pékerman se terminó en cuartos de final cuando tras empatar 1 a 1, cayeron en los penales por 4 a 2. Messi no ingresó.

Lionel Messi - Mundial 2006 La cara de Lionel Messi lo dice todo.

En Sudáfrica 2010 el número 10 ya cargaba con el estatus de ser la máxima estrella futbolística de todo el planeta. A pesar de las enormes expectativas depositadas en su rendimiento, las individualidades no bastaron para sortear la fase decisiva y la Selección Argentina fue duramente eliminada - nuevamente - en cuartos de final por Alemania, conjunto que se impuso con un inapelable marcador de 4 a 0.

Lionel Messi - Mundial 2010 En el Mundial 2010 Lionel Messi compartió con el histórico 10.

Cuatro años más tarde, en Brasil 2014, el seleccionado nacional alcanzó la gran final del certamen tras desplegar un enorme esfuerzo colectivo a lo largo de las llaves eliminatorias. El capitán brilló con luz propia en diversas presentaciones, aportando cuatro goles y otorgando una asistencia, pero la gloria se le escurrió de las manos nuevamente ante Alemania, rival que se consagró campeón al vencer 1 a 0 en el tiempo suplementario por un tanto de Mario Götze.

Lionel Messi - Mundial 2014 Tan cerca y tan lejos: Lionel Messi y la Selección argentina tras caer en el Mundial 2014.

El peor escenario en Rusia 2018 y la consagración definitiva en Qatar 2022 con la tercera estrella

El punto más complejo de su trayectoria con la camiseta albiceleste se vivió en Rusia 2018, catalogada como su peor participación en los mundiales. Las complicaciones iniciaron desde el debut tras fallar un penal en el empate 1 a 1 ante Islandia, sumado a la posterior caída por 3 a 0 contra Croacia; pese a que Messi anotó en el triunfo 2-1 sobre Nigeria para acceder a octavos de final, el equipo conducido por Jorge Sampaoli quedó fuera de carrera al perder por 4 a 3 ante Francia.

Messi - Sampaoli Lionel Messi y Jorge Sampaoli tuvieron un cortocircuito letal en Rusia.

La redención definitiva y la conquista de la ansiada Copa del Mundo se materializó en el certamen de Qatar 2022. A sus 35 años de edad, el legendario atacante redondeó una actuación individual descollante, transformándose en la pieza indispensable del andamiaje de la Selección no solo con estadísticas que incluyeron siete anotaciones y tres pases gol, sino también por su peso en el desarrollo del juego en cada presentación.

El broche de oro de aquella campaña histórica se consumó en una infartante final frente al combinado de Francia, donde el capitán argentino se despachó con dos conquistas en el tiempo reglamentario. Posteriormente, el 20 se encargó de convalidar su remate desde el punto del penal en la definición definitiva desde los doce pasos, logrando alzar el trofeo dorado y estampar de forma oficial la tercera estrella en el escudo argentino.

lionel messi copa del mundo.jpg En 2022 el ansiado título de Lionel Messi llegó.

Los números de Messi en Mundiales