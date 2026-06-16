"Será un fiasco": el periodista brasileño que liquidó a Messi en la previa del Mundial 2026

El argumento del periodista brasileño se centró principalmente en el factor de la edad y el ritmo de juego actual del astro argentino. Aunque se reconoció como un admirador de la carrera del diez, Bechler fue tajante sobre su actualidad en la MLS.

"Mantiene a los mediocampistas que son soldados de Messi. Y Messi tiene casi 40 años. Soy un fanático suyo, pero si ves los 90 minutos, muchas veces lo pasan por encima", declaró meses atrás.

Pero las críticas de Bechler no se detuvieron en la figura de Lionel Messi. El analista brasileño también desnudó lo que él considera las grandes falencias estructurales de la Scaloneta de cara a la cita mundialista, apuntando directamente a la zaga central y a los laterales.

periodista, mundial 2026 Para este periodista, el papel de la Selección argentina en el Mundial 2026 será un fiasco.

Para cerrar su lapidario análisis, el periodista sentenció que el rendimiento general del equipo "será un fiasco" en comparación con las altas expectativas que muchos de sus hinchas tienen sobre esta Selección argentina.

El pedido del DT de Argelia en la previa

A horas del tan esperado debut en el Mundial 2026, la previa del partido entre la Selección argentina y Argelia sumó un capítulo inesperado con la declaración de del entrenador del conjunto africano, Vladimir Petkovic, que no tardó en volverse viral.

"Espero que los neutrales nos animen", lanzó el entrenador de Argelia, dejando boquiabiertos a los periodistas presentes. El técnico argumentó su pedido basándose en el gran recibimiento que tuvo la delegación argelina en Estados Unidos, donde cientos de fanáticos se acercaron al hotel de concentración. Esto, sorprendió a cada uno de los integrantes de la delegación al no ser un habitual.

Consciente del enorme favoritismo que acompaña a la Selección argentina como defensora del título de Qatar 2022, Petkovic sabe que su equipo corre de atrás. Por eso, su principal apuesta de cara al debut no estuvo en la táctica, sino en las tribunas del estadio.