El picante mensaje del arquero de Austria para Messi antes de enfrentar a la Selección argentina

El arquero de Austria Alexander Schlager calentó la previa del choque con la Selección argentina por el Mundial 2026, que se jugará este lunes a las 14 de nuestro país en Dallas. El guardavallas dejó un picante mensaje para Lionel Messi.
El arquero de la Selección de Austria Alexander Schlager dejó un picante mensaje para Messi antes de jugar con la Selección argentina por el Mundial
El arquero de Austria Alexander Schlager calentó la previa del choque con la Selección argentina por el Mundial 2026, que se jugará este lunes a las 14 de nuestro país en Dallas. El guardavallas dejó un picante mensaje para Lionel Messi.
El guardameta dijo que prefiere a Cristiano Ronaldo, pero reconoció la vigencia de La Pulga dentro del seleccionado campeón del mundo.
"Soy más del tipo de Cristiano Ronaldo, pero Messi es un jugador que durante mucho tiempo ha rendido a un nivel tan bueno. Sería una osadía intentar decir algo en su contra”, explicó Schlager. De esta manera, el austríaco marcó una línea personal sin desmerecer al rosarino.
El arquero austríaco además analizó el impacto del diez argentino en el funcionamiento colectivo al decir: "Tiene una presencia increíble y se nota en su equipo".
Luego Schlager no se quedó solo en los elogios y le tiró otro palito al Diez del elenco campeón del mundo en Qatar 202 al declarar: "Tengo muchas ganas de jugar contra él y vamos a intentar hacer todo lo posible para contrarrestarlo",
Austria sabe que la tendrá complicada en el cotejo ante el equipo que dirige Lionel Scaloni. El conjunto nacional viene de derrotar por 3 a 0 a Argelia en el debut, con un triplete de Messi, quien quedó como máximo goleador en los Mundiales junto al alemán Miroslav Klose.
Después del buen debut ante Jordania, donde se impuso por 3 a 1, el equipo dirigido por Ralf Rangnick buscará sumar frente al vigente campeón del mundo para quedar muy cerca de los octavos de final.
Un empate lo dejaría en una posición muy favorable de cara a la última fecha, mientras que una derrota lo obligaría a jugarse la clasificación frente a Argelia.