El picante mensaje del arquero de Austria para Messi antes de enfrentar a la Selección argentina

"Soy más del tipo de Cristiano Ronaldo"



La respuesta de Alexander Schlager, arquero de Austria, cuando le preguntaron por Lionel Messi, aunque aseguró: "Durante mucho tiempo rindió a un nivel muy bueno. Sería una osadía decir algo en su contra".pic.twitter.com/7jRoBVyEp2 — Corta (@somoscorta) June 19, 2026

El arquero austríaco además analizó el impacto del diez argentino en el funcionamiento colectivo al decir: "Tiene una presencia increíble y se nota en su equipo".

Schlajer le tiró otro palito a Messi

Luego Schlager no se quedó solo en los elogios y le tiró otro palito al Diez del elenco campeón del mundo en Qatar 202 al declarar: "Tengo muchas ganas de jugar contra él y vamos a intentar hacer todo lo posible para contrarrestarlo",

Austria sabe que la tendrá complicada en el cotejo ante el equipo que dirige Lionel Scaloni. El conjunto nacional viene de derrotar por 3 a 0 a Argelia en el debut, con un triplete de Messi, quien quedó como máximo goleador en los Mundiales junto al alemán Miroslav Klose.

Messi sigue sumando récords.

Después del buen debut ante Jordania, donde se impuso por 3 a 1, el equipo dirigido por Ralf Rangnick buscará sumar frente al vigente campeón del mundo para quedar muy cerca de los octavos de final.

Un empate lo dejaría en una posición muy favorable de cara a la última fecha, mientras que una derrota lo obligaría a jugarse la clasificación frente a Argelia.