Austria superó a Jordania por 3 a 1 y comparte el liderazgo del Grupo J del Mundial 2026 con la Selección argentina su rival del próximo lunes, en Dallas.
Austria le ganó a Jordania y espera por la Selección argentina en el Grupo J del Mundial 2026
Austria superó a Jordania y comparte el liderazgo del Grupo J del Mundial 2026 con la Selección argentina su rival del próximo lunes, en Dallas.
En San Francisco, Romano Schmid abrió el marcador para los europeos a los 21', empató merecidamente Ali Olwan a los 5' de la segunda parte y cuando el partido estaba para cualquiera de los dos llegó el gol en contra de Yazan Al Arab que le dio la ventaja a los austríacos. Finalmente, a los 57' del segundo tiempo los europeos aseguraron la victoria con el tanto de penal de Marko Arnautovic.
Tras 36 años de espera los austríacos volvieron a ganar en un Mundial y lo hicieron en un partido parejo y en el que ambos equipos ratificaron sus aspiraciones de pelear por la clasificación a 16avos de final frente a Argentina y Argelia, los otros dos seleccionados del Grupo.
Argentina y Austria quedaron con 3 puntos tras la primera fecha, mientras que Argelia y Jordania aún no pudieron sumar.
Lo que viene para Austria y Jordania en el Mundial 2026
Fecha 2
- Argentina vs. Austria Lunes 22 de junio a las 14:00 hs. en Dallas
- Jordania vs. Argelia Martes 23 de junio a las 00:00 hs. en San Francisco
Fecha 3
- Jordania vs. Argentina Sábado 27 de junio a las 23:00 hs. en Dallas
- Argelia vs. Austria Sábado 27 de junio a las 23:00 hs. en Kansas City