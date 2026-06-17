Inicio Mundial Copa Mundial de Fútbol 2026
Copa del Mundo 2026

Austria le ganó a Jordania y espera por la Selección argentina en el Grupo J del Mundial 2026

Austria superó a Jordania y comparte el liderazgo del Grupo J del Mundial 2026 con la Selección argentina su rival del próximo lunes, en Dallas.

Por UNO
Austria no será fácil para Argentina.

Austria no será fácil para Argentina.

Austria superó a Jordania por 3 a 1 y comparte el liderazgo del Grupo J del Mundial 2026 con la Selección argentina su rival del próximo lunes, en Dallas.

En San Francisco, Romano Schmid abrió el marcador para los europeos a los 21', empató merecidamente Ali Olwan a los 5' de la segunda parte y cuando el partido estaba para cualquiera de los dos llegó el gol en contra de Yazan Al Arab que le dio la ventaja a los austríacos. Finalmente, a los 57' del segundo tiempo los europeos aseguraron la victoria con el tanto de penal de Marko Arnautovic.

austria 1
Austria se impuso a Jordania.

Austria se impuso a Jordania.

Tras 36 años de espera los austríacos volvieron a ganar en un Mundial y lo hicieron en un partido parejo y en el que ambos equipos ratificaron sus aspiraciones de pelear por la clasificación a 16avos de final frente a Argentina y Argelia, los otros dos seleccionados del Grupo.

Argentina y Austria quedaron con 3 puntos tras la primera fecha, mientras que Argelia y Jordania aún no pudieron sumar.

Embed - ENTRÓ ARNAUTOVIC Y CAMBIÓ EL PARTIDO: AUSTRIA SACÓ VENTAJA | Austria 3-1 Jordania | RESUMEN | M20

Lo que viene para Austria y Jordania en el Mundial 2026

Fecha 2

  • Argentina vs. Austria Lunes 22 de junio a las 14:00 hs. en Dallas
  • Jordania vs. Argelia Martes 23 de junio a las 00:00 hs. en San Francisco

Fecha 3

  • Jordania vs. Argentina Sábado 27 de junio a las 23:00 hs. en Dallas
  • Argelia vs. Austria Sábado 27 de junio a las 23:00 hs. en Kansas City

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar