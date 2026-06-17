Austria le ganó a Jordania y espera por la Selección argentina en el Grupo J del Mundial 2026

En San Francisco, Romano Schmid abrió el marcador para los europeos a los 21', empató merecidamente Ali Olwan a los 5' de la segunda parte y cuando el partido estaba para cualquiera de los dos llegó el gol en contra de Yazan Al Arab que le dio la ventaja a los austríacos. Finalmente, a los 57' del segundo tiempo los europeos aseguraron la victoria con el tanto de penal de Marko Arnautovic.

austria 1 Austria se impuso a Jordania.

Tras 36 años de espera los austríacos volvieron a ganar en un Mundial y lo hicieron en un partido parejo y en el que ambos equipos ratificaron sus aspiraciones de pelear por la clasificación a 16avos de final frente a Argentina y Argelia, los otros dos seleccionados del Grupo.