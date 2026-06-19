Brasil se reivindicó en el Mundial 2026 y goleó a Haití de la mano de Cunha y Vinicius

El equipo verdeamarelo, que necesitaba ganar, no le encontraba la vuelta al partido en los primeros minutos del encuentro.

A los 22' armaron una buena jugada los dirigidos por Carlo Ancelotti, Vinicius le pegó al arco, Placide dio rebote y Cunha la empujó al gol.

Raphinha le pegó al arco -podría haber habiltado a Vinicius- y la atajó Placide.

Cunha metía el segundo tras una precisa habilitación de Vinicius. Brasil se floreaba.

Se iba lesionado Raphinha aparentemente por una dolencia muscular y se preocupaba Ancelotti.

Vinicius se iba por la izquierda, definía con maestría y estampaba el 3 a 0 para los pentacampeones del mundo.

En el complemento el combinado brasileño se mostraba desequilibrante en ofensiva cuando la pelota pasaba por los pies de Vinicius. Sin embargo, no hacía un partido descomunal colectivamente.

A los 30' Douglas Santos definía por arriba del travesaño.

Alisson salvaba a Brasil, que no era sólido en defensa.

Martinelli aportaba una llegada, la pelota cruzaba todo el arco y Everton no la podía empujar al gol. Se salvaba Haití.

Sin embargo, los dirigidos por Sebastien Migné tenían chances para descontar.

Brasil ganaba y ahora se jugará la clasificación ante Escocia.

Mundial 2026: lo que viene para Brasil y Haití

Tras jugar con los haitianos, Brasil se medirá con Escocia el miércoles 24 de junio a las 19 de Argentina.

Haití jugará con Marruecos el mismo día y en el mismo horario en el cierre del grupo.