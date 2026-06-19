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Los partidos de este sábado 20 de junio en el Mundial 2026: juegan Paraguay, Ecuador y Alemania

Este sábado continuará la acción en el Mundial 2026. Se jugarán cuatro partidos entre los que se destacan las presencias de Paraguay, Alemania y Ecuador

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
El equipo de Gustavo Alfaro buscará enderezar su rumbo en el Mundial 2026.

El equipo de Gustavo Alfaro buscará enderezar su rumbo en el Mundial 2026.

La acción del Mundial 2026 no se detiene. Tras un viernes de puras emociones, este sábado 20 de junio se disputará una jornada crucial para el destino de los Grupos D, E y F, con selecciones históricas obligadas a dar un golpe de autoridad y otras que buscan consolidar su camino a los 16avos de final.

El primer partido del fin de semana será protagonizado por la Selección de Paraguay. El equipo de Alex Arce y Gustavo Alfaro se verá las caras con Turquía, en un duelo que reúne a los dos equipos que tienen cero puntos en la Zona D.

Alex Arce buscará el primer triunfo de la Selección de Paraguay en el Mundial 2026.

Alex Arce buscará el primer triunfo de la Selección de Paraguay en el Mundial 2026.

El plato fuerte de la jornada tendrá lugar a las 14 (hora de Argentina), cuando Países Bajos se mida ante Suecia en el Houston Stadium por la segunda fecha del Grupo F. Ambos seleccionados europeos se conocen a la perfección y protagonizarán un duelo táctico que podría empezar a definir al líder de la zona.

Por otra parte, la actividad del Grupo E del Mundial 2026 iniciará a las 17. La siempre candidata Alemania saltará al campo de juego del Toronto Stadium para verse las caras contra Costa de Marfil.

Más tarde, a las 21, Ecuador buscará inclinar la balanza a su favor cuando enfrente a Curazao en el Kansas City Stadium, en un partido clave para las aspiraciones del equipo comandado por Sebastián Beccacece.

Alemania buscará la clasificación a 16avos de final del Mundial 2026.

Alemania buscará la clasificación a 16avos de final del Mundial 2026.

Paraguay y Turquía abren una nueva jornada del Mundial 2026

El inicio de la actividad de este sábado se dará en el inicio del día. A las 00, Paraguay y Turquía se enfrentarán en el San Francisco Bay Area Stadium, de California, para cerrar la segunda fecha del Grupo D.

Tras haber tropezado en sus respectivos debuts (la Albirroja con Estados Unidos y los turcos frente a Australia), este partido se presenta como una auténtica final. El que pierda quedará con un pie fuera del Mundial 2026.

El cronograma del sábado en el Mundial 2026 es el siguiente:

  • 00 - Paraguay vs Turquía (Grupo D) - San Francisco Bay Area Stadium
  • 14 - Países Bajos vs Suecia (Grupo F) - Houston Stadium
  • 17 - Alemania vs Costa de Marfil (Grupo E) - Toronto Stadium
  • 21 - Ecuador vs Curazao (Grupo E) - Kansas City Stadium

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