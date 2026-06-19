Los partidos de este sábado 20 de junio en el Mundial 2026: juegan Paraguay, Ecuador y Alemania

Por otra parte, la actividad del Grupo E del Mundial 2026 iniciará a las 17. La siempre candidata Alemania saltará al campo de juego del Toronto Stadium para verse las caras contra Costa de Marfil.

Más tarde, a las 21, Ecuador buscará inclinar la balanza a su favor cuando enfrente a Curazao en el Kansas City Stadium, en un partido clave para las aspiraciones del equipo comandado por Sebastián Beccacece.

Alemania buscará la clasificación a 16avos de final del Mundial 2026.

Paraguay y Turquía abren una nueva jornada del Mundial 2026

El inicio de la actividad de este sábado se dará en el inicio del día. A las 00, Paraguay y Turquía se enfrentarán en el San Francisco Bay Area Stadium, de California, para cerrar la segunda fecha del Grupo D.

Tras haber tropezado en sus respectivos debuts (la Albirroja con Estados Unidos y los turcos frente a Australia), este partido se presenta como una auténtica final. El que pierda quedará con un pie fuera del Mundial 2026.

El cronograma del sábado en el Mundial 2026 es el siguiente: