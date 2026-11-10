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Tercer día de la visita de León XIV: calor y tormentas, el pronóstico para Córdoba

La misa del papa León XIV en Palermo.

La misa del papa León XIV en Palermo.

Millones de fieles recibieron al papa León XVI.

Millones de fieles recibieron al papa León XVI.

El cansancio no le impidió a León XIV salir a saludar desde el balcón del Arzobispado.

El cansancio no le impidió a León XIV salir a saludar desde el balcón del Arzobispado.

Foto: Vatican News
El Papa salió al balcón a saludar.

El Papa salió al balcón a saludar.

Se alcanza a ver el saludo del Papa desde el balcón del Arzobispado. Justo estaba allí Canal 7.

Se alcanza a ver el saludo del Papa desde el balcón del Arzobispado. Justo estaba allí Canal 7.

El arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, le entrega un cuadro al papa León XIV.

El arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, le entrega un cuadro al papa León XIV.

Tras pasar por la UCA el Papa se reunió con líderes de las comunidades religiosas.

Tras pasar por la UCA el Papa se reunió con líderes de las comunidades religiosas.

El Papa en la Universidad Católica Argentina.

El Papa en la Universidad Católica Argentina.

El papa León XVI seguirá con su agenda con varias actvidades.

El papa León XVI seguirá con su agenda con varias actvidades.

Misa papa León 6
La misa del papa León XIV en Palermo.

La misa del papa León XIV en Palermo.

La misa del papa León XIV en Palermo.

La misa del papa León XIV en Palermo.

papa leon misa
Millones de fieles recibieron al papa León XVI.

Millones de fieles recibieron al papa León XVI.

Millones de fieles recibieron al papa León XVI.

Millones de fieles recibieron al papa León XVI.

El papa León XIV en el Cottolengo Don Orione. Saluda a Marta Torrres, una de las residentes del Cottolengo Don Orione.

El papa León XIV en el Cottolengo Don Orione. Saluda a Marta Torrres, una de las residentes del Cottolengo Don Orione.

El papa León y Javier Milei en Casa Rosada.

El papa León y Javier Milei en Casa Rosada.

El papa León XIV en el Cottolengo Don Orione.

El papa León XIV en el Cottolengo Don Orione.

Cottolengo Don Orione
El papa León XIV en la Argnetina.

El papa León XIV en la Argnetina.

Javier Milei y el papa León XIV en Casa Rosada.

Javier Milei y el papa León XIV en Casa Rosada.

El papa León XIV sigue con sus actividades en su gira por Argentina. El domingo fue recibido por Javier Milei y este lunes encabezó una misa multitudinaria

Diario UNO | Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]

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