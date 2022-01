La semana de la política en Mendoza: faltazo de Suarez, aumentos de tarifas y escasez de agua

Live Blog Post

Lunes 10

Empleados de ANSES fueron fotografiados en un vehículo oficial cargando cervezas: la respuesta

Una camioneta de ANSES fue fotografiada este domingo en una estación de servicio de YPF en Potrerillos, Luján de Cuyo. La particularidad de la foto estuvo marcada por las cervezas y la heladerita que se ven en el utilitario, lo cual sirvió como eje para la crítica desplegada por cientos de mendocinos en las redes sociales.

Desde la agencia regional de Cuyo de la Administración Nacional de Seguridad Social señalaron que se trata de una de las camionetas de la Dirección Territorial que a partir de este lunes 10 de enero está brindando información y realizando trámites en distintos puntos de Mendoza, como parte del operativo ANSES Verano.

anses camioneta potrerillos mendoza.jpg

ANSES, por su parte, informó que están tomando todas las medidas del caso e iniciando la investigación correspondiente.

Nación repartió $24 millones entre dos municipios peronistas y tres de Cambia Mendoza

A través de la Agencia Territorial en Mendoza del ministerio de Trabajo de la Nación, se puso en marcha en cinco municipios el programa Buena Cosecha que implica un financiamiento de $24 millones para contener 3.080 niños, hijos de trabajadores rurales.

En el inicio de la temporada fuerte del sector agrícola-vitivinícola se puso en operatividad el programa que busca fortalecer jardines maternales y centros de contención para niños y adolescentes en zonas rurales para evitar el trabajo infantil en las fincas.

Los municipios beneficiados por Nación fueron Maipú y Tunuyán, los dos comandados por intendentes peronistas, y San Martín, Tupungato y Luján de Cuyo, de Cambia Mendoza.

Sergio Marinelli denunció que La Pampa quiere "comanejar" la política hídrica de Mendoza

La histórica disputa entre Mendoza y La Pampa por la obra de Portezuelo del Viento, que de hecho mantiene frenado el proyecto a la espera del laudo presidencial, no se agota sólo allí. La vecina provincia ha cuestionado también el desarrollo de la mina de Potasio Río Colorado, y la intención de Mendoza de realizar, como plan B a Portezuelo, el dique El Baqueano, en el río Diamante de San Rafael.

Todas esas continuas trabas enfurecieron al titular del Departamento General de Irrigación, Sergio Marinelli, quien aseguró que "los pampeanos claramente, y con cierto apoyo de la Nación, pretenden comanejar todo el sistema hídrico de Mendoza. Quieren sentarse en la mesa para que acordemos como se maneja esto", se quejó el funcionario en diálogo con Primeras Voces de Radio Nihuil.

Según el funcionario, el Gobierno pampeano pretende frenar ahora la obra de El Baqueano sin fundamento alguno, "incluso a costa de la producción, no les importa nada", remarcó y argumentó que este dique que se ubicaría entre otros dos diques, el de Agua del Toro y el de Los Reyunos, "no va a variar la oferta hídrica aguas a bajo, que de hecho no la hay, porque es tanta la escasez que hay que aún cuando le pusieramos cuatro diques no variaría".

El Gobierno confirmó que el primer cargamento con botellas de Túnez llegará esta semana

La crisis de la industria del vidrio, que en Mendoza se agigantó con el incendio de hornos de la fábrica Verallia generando un faltante de botellas, se fue mitigando con distintas operaciones de compra que encararon la Nación, a través del Instituto Nacional del Vino, y la provincia con las gestiones que hizo con la fábrica de Catorinni, y la importación que se pactó con una empresa de Túnez. Esa compra que se promocionó allá por octubre finalmente se concretará esta semana con la llegada del primer cargamento de 524.000 botellas.

Por la época en que arriban, según aporta el sector bodeguero, tanto estas botellas como las del segundo cargamento de 800.000 que ya salieron de aquel país africano, vendrán a saldar la demanda para la vendimia 2022 y a cubrir lo que no se fraccionó de la vendimia anterior.

"Son 14 contenedores que vienen en barco y el viaje demanda entre 35 y 45 días", apuntaron desde el Ministerio de Economía para justificar la demora del cargamento que se pactó a fines de octubre, y luego de varias dilaciones de importaciones se concretó a principios de diciembre.

Lo concreto, según confirmó el subsecretario de Industria y Comercio, Alejandro Zlotolov, es que ese cargamento llegue a Mendoza esta semana.

El oficialismo impulsa proyectos que prometen apasionados debates en la Legislatura

Con varios proyectos impulsados desde el Poder Ejecutivo, el 2022 promete mantenerse caliente en el seno de la Legislatura provincial. Rodolfo Suarez irá a la carga una vez más por la reforma institucional; mientras que desde la Subsecretaría de Justicia se buscará avanzar en la aprobación del Código Procesal Penal Unificado, la ampliación del juicio por jurado a otros delitos y la oficina de mediación para causas civiles.

Ya en la Cámara de Senadores se encuentra, desde febrero del año pasado, el proyecto de reforma de la Constitución que no llegó a tratarse en el período legislativo pasado. En este 2022, el radicalismo buscará darle curso nuevamente aunque sabe, de ante mano, que no será una tarea sencilla dado que se necesita el consenso no solo de otros espacios políticos sino también del propio, para dar con la aprobación de las dos terceras partes de los miembros totales de cada cámara.