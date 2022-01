En el Gobierno, por su lado, se quejaron de las exigencias de los opositores que pretendían que la reunión fuese en el Congreso y pidieron números.

Después la reunión se reprogramó para el lunes pasado, pero volvió a caerse, lo que generó fastidio en el entorno de Suarez, desde donde resaltaron que les reocupaba la postergación "porque es otro titubeo, pero también nos preocupa percibir que el mismo Frente de Todos no tiene una postura unificada ni respecto al cronograma, ni respecto a cómo deberíamos negociar con el Fondo". Hubo quien atribuyó esa cancelación al contagio de Covid de la esposa de Sergio Massa, que era uno de los negociadores de la cita, pero otros deslizaron que se caía por el malestar en el Gobierno con la actitud de los mandatarios opositores.

Morales llegó a un acuerdo

Ahora, presuntamente luego de un acuerdo entre el presidente Alberto Fernández y el gobernador jujeño, Gerardo Morales, la nueva cita está confirmada para el próximo martes. Pero para esa fecha la asistencia de los 4 gobernadores de Juntos por el cambio no será completa porque Rodolfo Suarez ya estará de licencia y vacacionando en la Costa Atlántica, presuntamente en Pinamar, en donde pasará la segunda quincena de enero. Y está confirmado que no alterará su descanso para asistir a esta reunión.

"Con Rodolfo y conmigo se comunicó el gobernador Gerardo Morales que nos confirmó que la reunión se hace el martes 18, pero aún no hay lugar ni horario ratificado. Nosotros vamos a pedir las precisiones que todavía no ha dado Guzmán sobre el tipo de acuerdo que busca con el FMI, por ejemplo si están planteando un acuerdo de facilidades extendidas o un Stand by. Además queremos que nos cuenten cuál es el Plan B si no se llega al acuerdo, porque eso podría traernos grandes problemas", precisó Alfredo Cornejo, puntualizando las pretensiones con las que acudirá a la cita.

Cornejo asistirá en calidad de presidente del interbloque de Juntos por el Cambio y también como representante del Gobierno mendocino, ante la ausencia del Suarez.

Hasta ahora, está asegurada la presencia de los gobernadores de Jujuy y Corrientes, Gerardo Morales y Gustavo Valdéz, y también la del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. A ellos sumarán los presidentes de los bloques opositores, Mario Negri, Alfredo Cornejo, Luis Naidenoff, Cristian Ritondo, Juan Manuel López y Humberto Schiavoni.