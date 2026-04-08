El juicio político al suspendido juez Sebastián Sarmiento comenzará el martes 21 de abril, tal como determinó el Jury de Enjuiciamiento tras la recolección de pruebas ofrecidas por la defensa del magistrado.
Ya tiene fecha el juicio político al juez penal Sebastián Sarmiento por la liberación de presos
El Jury de Enjuiciamiento iniciará el juicio de destitución al suspendido juez Sebastián Sarmiento el 21 de abril, proceso que se extenderá 4 días
El proceso se extenderá 4 días y terminará el viernes 24 de abril con la sentencia a cargo de los 21 integrantes del Jury de Enjuiciamiento: los 7 jueces de la Suprema Corte de Justicia, 7 senadores y 7 diputados provinciales.
Sebastián Sarmiento está suspendido en el cargo de juez penal y tiene embargado el 50% del sueldo, de acuerdo a las condiciones fijadas por la ley 4970 de Jury de Enjuiciamiento, ya que ese tribunal analizó una batería de denuncias en su contra y encontró motivos suficientes para llevarlo a juicio de destitución.
El Jury a Sebastián Sarmiento: presos y celulares en la cárcel
Sebastián Sarmiento fue denunciado en 2025 por familiares de un ex policía, Héctor Pelayes, asesinado en Guaymallén por un condenado que estaba en libertad condicional.
Ocurrió durante un asalto en septiembre de 2024 en la casa de la víctima fatal, que alcanzó a disparar a matar al delincuente.
Pero lo que más complicó a Sebastián Sarmiento desde lo político fue haber avalado, a pesar de un fallo de la Suprema Corte de Justicia, que en las cárceles de Mendoza se mantuvieran los celulares cuando ya estaba largamente vencida la emergencia sanitaria, las restricciones por pandemia y la necesidad de que los presos tuvieran contacto con familiares.
Idas y venidas en el caso de Sebastián Sarmiento
El caso de Sebastián Sarmiento ante el Jury de Enjuiciamiento derivó, en los últimos meses, en un sinfín de presentaciones de parte del juez suspendido.
Pidió ser defendido por un abogado público y tras idas y venidas terminó ejerciendo su propia defensa con la colaboración de una letrada particular.
Cuestionó diversas decisiones del Jury de Enjuiciamiento y hasta recusó, sin éxito, a la mayoría de los integrantes.
En su defensa, Sebastián Sarmiento ofreció testigos del Poder Judicial y de organismos internacionales de Derechos Humanos. Sostiene ningún juez puede ser destituido por haber interpretado la ley al momento de tomar decisiones.