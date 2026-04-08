Ya tiene fecha el juicio político al juez penal Sebastián Sarmiento por la liberación de presos

El Jury a Sebastián Sarmiento: presos y celulares en la cárcel

Sebastián Sarmiento fue denunciado en 2025 por familiares de un ex policía, Héctor Pelayes, asesinado en Guaymallén por un condenado que estaba en libertad condicional.

Ocurrió durante un asalto en septiembre de 2024 en la casa de la víctima fatal, que alcanzó a disparar a matar al delincuente.

hector enrique pelayes asalto guaymallen.jpg Héctor Pelayes, policía retirado que fue asesinado por un preso con libertad condicional; caso que llevó al juez Sebastián Sarmiento a juicio político.

Pero lo que más complicó a Sebastián Sarmiento desde lo político fue haber avalado, a pesar de un fallo de la Suprema Corte de Justicia, que en las cárceles de Mendoza se mantuvieran los celulares cuando ya estaba largamente vencida la emergencia sanitaria, las restricciones por pandemia y la necesidad de que los presos tuvieran contacto con familiares.

Idas y venidas en el caso de Sebastián Sarmiento

El caso de Sebastián Sarmiento ante el Jury de Enjuiciamiento derivó, en los últimos meses, en un sinfín de presentaciones de parte del juez suspendido.

Pidió ser defendido por un abogado público y tras idas y venidas terminó ejerciendo su propia defensa con la colaboración de una letrada particular.

Cuestionó diversas decisiones del Jury de Enjuiciamiento y hasta recusó, sin éxito, a la mayoría de los integrantes.

En su defensa, Sebastián Sarmiento ofreció testigos del Poder Judicial y de organismos internacionales de Derechos Humanos. Sostiene ningún juez puede ser destituido por haber interpretado la ley al momento de tomar decisiones.