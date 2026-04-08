Ley de Glaciares: tras el dictamen, el oficialismo se prepara para una sesión "al rojo vivo" en Diputados

Cruces y resistencias: de Schiaretti a la presión mendocina

No todo es un camino allanado para el Ejecutivo, el cordobés Juan Schiaretti salió al cruce de la iniciativa con dureza. El dirigente cordobés rechazó la reforma alegando que un cambio de tal magnitud "no puede ser exprés" y exigió un debate más profundo que incluya a especialistas técnicos y científicos.

Por su parte, Mendoza juega un papel clave en esta disputa. La diputada nacional Pamela Verasay (UCR) había pedido de sesión especial para el miércoles 15, buscando que el debate no solo se centre en la producción, sino también en el resguardo de los recursos hídricos, una bandera sensible para la provincia cuyana.

"Estamos ante una oportunidad histórica para el desarrollo federal, pero no podemos permitir que la urgencia política pase por encima de la seguridad ambiental de nuestras cuencas", deslizaron desde el entorno de la legisladora mendocina.

Puntos clave de la reforma

La reforma de Glaciares busca eliminar la prohibición automática de actividades extractivas en las áreas periglaciales. Además, la iniciativa le transfiere facultades a las provincias para decidir qué zonas proteger y cuáles no de acuerdo a sus propios criterios, reduciendo la injerencia de la administración central.

Redefinición del ambiente periglacial: se busca limitar la protección técnica para habilitar zonas de interés minero.

se busca limitar la protección técnica para habilitar zonas de interés minero. Autonomía provincial: el proyecto otorga mayor peso a las provincias para decidir sobre el impacto ambiental en sus territorios.

el proyecto otorga mayor peso a las provincias para decidir sobre el impacto ambiental en sus territorios. Presión inversora: las cámaras mineras aseguran que hay inversiones por más de U$S 10.000 millones esperando la aprobación de este marco legal.

El clima en el Palacio Legislativo es de máxima tensión. Mientras las organizaciones sociales convocan a manifestarse en las puertas del Congreso, los "poroteos" en las bancadas aseguran una sesión al rojo vivo donde cada voto, especialmente de los bloques provinciales, definirá el futuro de la Ley de Glaciares.