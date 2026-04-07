La mendocina Pamela Verasay se sumó al pedido de sesión especial para tratar la Ley de Glaciares.

En busca de inversiones mineras, con Mendoza incluida

La iniciativa fue impulsada por el gobierno por pedido de los gobernadores aliados para fomentar millonarias inversiones mineras en las provincias del norte y de la zona de Cuyo a través del régimen del RIGI, incluido en la Ley de Bases sancionada en 2024.

Impulsan la ley los gobernadores de Mendoza, Alfredo Cornejo; Catamarca, Raúl Jalil; San Juan, Marcelo Orrego y Salta, Gustavo Sáenz.

alfredo cornejo Alfredo Cornejo espera que lleguen importantes inversiones a Mendoza con la aprobación de la Ley de Glaciares. Foto: Gobierno de Mendoza

Los mandatarios ya consiguieron dar su primer paso con la aprobación de la reforma en el Senado por 40 a 31 votos.

Pero para tratar el proyecto en el recinto de sesiones, el oficialismo y sus aliados deben conseguir un dictamen de mayoría este martes en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, que fue citado para las 14.

Para poder tener despacho de comisión, LLA y aliados deberán tener 18 firmas en Asuntos Constitucionales y 16 en Recursos Naturales, lo cual lo tiene garantizado junto a sus aliados provinciales, de la UCR y el PRO.

En primera instancia habrá una reunión informativa con la exposición de invitados, entre quienes se incluirían a gobernadores de provincias, y en segundo término se pasará a la firma de los dictámenes.

senado ley de glaciares El Senado de la Nación aprobó en febrero la reforma de la Ley de Glaciares. Foto: Senado de la Nación.

La reunión de la comisión se hará luego de haber realizado el 25 y 26 de marzo las audiencias públicas donde expusieron unos 200 oradores en forma presencial y otros 200 en forma virtual de los 100 mil inscriptos, lo que generó el repudio de organizaciones ambientalistas y bloques opositores.

La Libertad Avanza es optimista en que tendrá los 129 diputados para abrir la sesión, habilitar el debate y al menos entre 130 y 134 votos convertir en ley el proyecto que ya fue aprobado el 26 de febrero por el Senado.

La Libertad Avanza tiene 94 votos -ya que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, solo vota cuando se necesitan mayorías agravadas o para desempatar- y cuenta con el respaldo para sancionar esta ley de 11 diputados de Innovación Federal, 2 de Producción y Trabajo y 21 de Fuerzas del Cambio, que integran la UCR, PRO, Por Santa Cruz.

También acompañarán el proyecto de Ley de Glaciares los 3 legisladores de Independencia, y por lo menos 2 cordobeses y el bonaerense Nicolas Massot.