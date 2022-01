Empresarios y ediles malargüinos le pidieron a Suarez que vaya al Sur a pelear por Portezuelo

"El ministro nos habló con mucha franqueza sobre el esfuerzo del Gobierno para que finalmente el presidente avance con el laudo y nosotros planteamos que no hacer Portezuelo del Viento es vulnerar los derechos de los malargüinos. Tememos que no se haga el laudo o que salga negativo y eso requerirá de una acción conjunta del Gobierno y de los distintos sectores sociales para que Malargüe no siga perdiendo oportunidades", marcó Miras, a la salida de la reunión.

Empresarios y concejales pretendían que Suarez los visitara y contase en territorio malargüino los detalles de cómo avanza su pelea por la megapresa.

Sin embargo, Ibañez les aclaró que quien tiene en sus manos la definición sobre el futuro de la obra es el presidente Alberto Fernández.

"El gobernador ya ha mostrado su decisión política de defender la obra en reiteradas oportunidades, estando en inferioridad de condiciones en el COIRCO, pidiendo el laudo presidencial y ahora presentando el pronto despacho que lo que exige es justamente que se expida el presidente. Por tanto es Fernández quien debe dar las definiciones", repasó Ibañez.

Si bien el plazo de vencimiento de aquel pronto despacho es el viernes 21 de enero, en el ministerio de Gobierno saben que el presidente Fernández puede no responder a esa medida, y por tanto no laudar antes de ese plazo.

Ante ese posible escenario ya se abren alternativas legales que el equipo de Ibañez prefiere guardar hasta tanto se cumplan los tiempos legales.

Mineros también se plegaron al reclamo

El Consejo Asesor Minero de Malargüe también le hizo llegar una carta a Rodolfo Suarez para que no claudique en el reclamo por la presa malargüina.

“No deja de angustiarnos las múltiples objeciones que continúan interponiendo La Pampa, Legisladores de la oposición, y los violentos alentados por algunas ramas políticas de Alvear y Valle de Uco. Queremos solicitarle, y para ello Ud. tiene nuestro incondicional apoyo para iniciar la Obra de Portezuelo del Viento a la brevedad posible. Comenzar hasta donde alcance, con el tiempo se irá terminando”, arranca la misiva enviada al gobernador.

Acto seguido, le remarcan que “bajo ningún concepto” debe claudicar “a un dinero que tenía como único destino Portezuelo del Viento. Una obra cien por ciento de Mendoza. Fue un acuerdo entre Julio Cobos y Néstor Kirchner, luego refrendado por el ex Gobernador Alfredo Cornejo“.

Por eso, le piden: “No permita que nos arrebaten un sueño con más de cincuenta años de estudios y totalmente no contaminante al medio ambiente, por el contrario, mejorará el verde en esa árida zona“.

Acto seguido, el documento habla sobre otra obra malargüina: “Como también Potasio Río Colorado, es una explotación que superó todos los estudios medios ambientales y es un producto totalmente orgánico de uso agrícola y medicinal. Potasio no deben confundirnos con la palabra de Mega Minería, ya que Mendoza no cuenta aún con ningún proyecto Mega Minero”.

Finalmente, apelan “a su buen criterio y objetividad y no permita que estos dos puntos al que hoy nos referimos, sean manejados por fundamentalistas e intereses particulares”.