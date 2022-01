"Cada ciudadano tiene las herramientas y vías legales que crea oportunas, con lo que esta persona puede hacer lo que quiera. Podrá ir a la Justicia, la Justicia definirá. Siempre somos respetuosos de la ley", sostuvo el intendente de Malargüe a Diario UNO.

El jefe comunal agregó que Mellado "desconoce fuertemente la realidad, la historia, la cultura. Desconoce el sistema biológico. Que le pregunte al zorro o al puma a ver si no se comen al chivo. No me parece lo más coherente lo que está planteando. Lo digo con respeto".

fiesta nacional del chivo malargüe.jpg La tadicional fiesta malargüina se realiza todos los años la última semana de enero.

Sobre la Fiesta Nacional del Chivo

"Claramente hay gente con necesidad de protagonismo sobre cosas sin sentido, porque teniendo tantos problemas en el mundo para tratar de solucionar, que la verdad el tiempo que tiene para pensar este tipo de cosas", indicó Ojeda.

A principios de esta semana, Alfredo Mellado hizo público el siguiente pedido: "Sr. Intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, se acerca la Fiesta Nacional del Chivo en su comuna. En la misma se masacran cada enero miles de seres inocentes. Esta "tradición" implica una vulneración masiva de los derechos del animal, de seres sintientes, que su único deseo es vivir. No concibo (o concebimos) que el paladar y/o los recursos económicos se erijan en valores superiores al sagrado derecho a la vida. Por ello este evento festivo resulta indignante y repulsivo. Pedimos y exigimos, se suprima y se excluya para siempre del calendario de acontecimientos turísticos (o lo que fuere) del Departamento semejante atrocidad. Hacémosle saber que la matanza constituye un biocidio; viola expresas disposiciones legales, tanto de orden provincial, nacional e internacional. Por ello, estamos dispuestos a concurrir a la Justicia para hacer valer los derechos de nuestros representados, los Animales".

alfredo mellado.jpg Alfredo Mellado, abogado y titular de la Asociación Reencuentro por la Vida Animal (Asoreva).

Mellado es un constante defensor de los animales, titular de la Asociación Reencuentro por la Vida Animal (Asoreva), y es quien suele presentarse como querellante en los casos de maltrato animal, como ocurrió con la perrita a la que tres jóvenes le dieron de tomar alcohol.

Además, es uno de los impulsores del Hospital Público Veterinario en Mendoza, cuyo proyecto está en la Legislatura.