La parlamentaria del Mercosur Marina Femenía participará en Montevideo de una cumbre internacional sobre inteligencia artificial y gobernanza digital. El encuentro forma parte del Foro para la Gobernanza de Internet (IGF) de Naciones Unidas y reunirá a legisladores de distintos países.
Una parlamentaria del Mercosur mendocina representará al país en una cumbre de inteligencia artificial
Se trata de Marina Femenía, ex legisladora del PJ en la provincia. El encuentro forma parte de Foro para la Gobernanza de Internet (IGF) de Naciones Unidas
La actividad apunta a debatir cómo regular el avance tecnológico y definir el rol de los parlamentos frente a temas como la IA, la ciberseguridad y la brecha digital.
Debate global sobre tecnología y regulación
La Cumbre Parlamentaria, titulada “Anticipando el futuro digital: fortaleciendo la gobernanza parlamentaria”, buscará avanzar en marcos regulatorios frente al crecimiento acelerado de las nuevas tecnologías.
Uno de los ejes centrales será el rol de los Estados: no solo responder a los cambios, sino también impulsar políticas que ordenen el desarrollo tecnológico con criterios democráticos.
Los ejes que llevará Femenía
Durante su participación, la ex legisladora del PJ expondrá la posición del Mercosur en tres puntos principales.
Por un lado, presentará un proyecto sobre el uso ético de la inteligencia artificial, que plantea principios de transparencia, equidad y control humano en decisiones sensibles, para evitar sesgos y discriminación.
También abordará los efectos de la gestión algorítmica en el trabajo, con foco en la precarización laboral en plataformas digitales y las condiciones de quienes realizan tareas invisibles como el etiquetado de datos.
Por último, pondrá el acento en la soberanía digital, con propuestas para avanzar en el control de datos y el desarrollo de infraestructura propia en la región, además de advertir sobre el impacto ambiental de los centros de datos.
Un debate sobre poder y derechos
“La gobernanza digital no es solo una cuestión técnica, es una cuestión de poder y de derechos”, señaló Femenía.
Y agregó: “Los parlamentos deben legislar para que la inteligencia artificial amplíe las capacidades humanas y no profundice desigualdades ni precarización”.
El Foro para la Gobernanza de Internet es uno de los principales espacios de discusión global entre el sector tecnológico y los gobiernos.
Durante las jornadas en Montevideo, se buscará avanzar en acuerdos vinculados al Pacto Digital Mundial, con el objetivo de equilibrar el desarrollo tecnológico con la protección de derechos.