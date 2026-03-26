Una parlamentaria del Mercosur mendocina representará al país en una cumbre de inteligencia artificial

Uno de los ejes centrales será el rol de los Estados: no solo responder a los cambios, sino también impulsar políticas que ordenen el desarrollo tecnológico con criterios democráticos.

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Los ejes que llevará Femenía

Durante su participación, la ex legisladora del PJ expondrá la posición del Mercosur en tres puntos principales.

Por un lado, presentará un proyecto sobre el uso ético de la inteligencia artificial, que plantea principios de transparencia, equidad y control humano en decisiones sensibles, para evitar sesgos y discriminación.

También abordará los efectos de la gestión algorítmica en el trabajo, con foco en la precarización laboral en plataformas digitales y las condiciones de quienes realizan tareas invisibles como el etiquetado de datos.

Por último, pondrá el acento en la soberanía digital, con propuestas para avanzar en el control de datos y el desarrollo de infraestructura propia en la región, además de advertir sobre el impacto ambiental de los centros de datos.

Un debate sobre poder y derechos

“La gobernanza digital no es solo una cuestión técnica, es una cuestión de poder y de derechos”, señaló Femenía.

Y agregó: “Los parlamentos deben legislar para que la inteligencia artificial amplíe las capacidades humanas y no profundice desigualdades ni precarización”.

El Foro para la Gobernanza de Internet es uno de los principales espacios de discusión global entre el sector tecnológico y los gobiernos.

Durante las jornadas en Montevideo, se buscará avanzar en acuerdos vinculados al Pacto Digital Mundial, con el objetivo de equilibrar el desarrollo tecnológico con la protección de derechos.