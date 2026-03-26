Diego Costarelli, intendente de Godoy Cruz, presentó este jueves su informe de gestión 2026 donde reafirmó su visión de un municipio moderno, transparente y con las cuentas ordenadas. Uno de los puntos más destacados fue la seguridad ciudadana, materia en la cual el departamento se convirtió en pionero al intervenir administrativamente inmuebles abandonados para evitar que funcionen como búnkeres de droga o "aguantaderos".
Costarelli presentó su informe de gestión 2026 y destacó la solidez financiera de Godoy Cruz
El intendente Costarelli rindió cuentas de su gestión 2026. Destacó la consolidación de un sistema de prevención del delito, la inversión récord en infraestructura social y el plan para reconvertir el Hipódromo
Este enfoque preventivo, reconocido internacionalmente por la organización Peace in Our Cities, se apoya en tecnología soberana como el Sistema de Alerta Comunitaria (SAC), que ya cuenta con más de 17.500 usuarios y está siendo replicado en comunas de Chile.
Además, el programa "Godoy Cruz + Policía" permitió reducir las activaciones de emergencia en zonas conflictivas mediante patrullajes inteligentes basados en datos. En términos de desarrollo social, la gestión alcanzó un hito con la relocalización de 80 familias del antiguo asentamiento Urundel en viviendas dignas del barrio Joaquín Salvador Lavado.
Costarelli anunció el masterplan para el Hipódromo
Con esta obra, el municipio suma 25 asentamientos erradicados desde 1999, prácticamente uno por año. De cara al futuro, Costarelli anunció el masterplan para el Hipódromo de Mendoza, un proyecto de 40 hectáreas que transformará un área subutilizada en un polo de desarrollo con viviendas, comercios y espacios verdes sostenibles. La solidez financiera fue otro pilar: Godoy Cruz mantiene el equilibrio fiscal desde hace 23 años.
En 2025, la recaudación creció hasta los $14.000 millones y la morosidad acumulada se redujo drásticamente del 42% al 25%. Esta eficiencia permitió invertir más de 860 millones de pesos en la red de jardines maternales y ampliar los centros de salud municipales para dar respuesta a la creciente demanda.
Por último, la apuesta por la innovación se consolidó con la digitalización del 100% de los trámites y el uso de inteligencia artificial, como la asistente jurídica "Normita", posicionando al departamento como un referente regional en gestión pública inteligente en Godoy Cruz.