Costarelli presentó su informe de gestión 2026 y destacó la solidez financiera de Godoy Cruz

diego costarelli septimo dia (1).jpg El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, presentó su informe de gestión.

Costarelli anunció el masterplan para el Hipódromo

Con esta obra, el municipio suma 25 asentamientos erradicados desde 1999, prácticamente uno por año. De cara al futuro, Costarelli anunció el masterplan para el Hipódromo de Mendoza, un proyecto de 40 hectáreas que transformará un área subutilizada en un polo de desarrollo con viviendas, comercios y espacios verdes sostenibles. La solidez financiera fue otro pilar: Godoy Cruz mantiene el equilibrio fiscal desde hace 23 años.

En 2025, la recaudación creció hasta los $14.000 millones y la morosidad acumulada se redujo drásticamente del 42% al 25%. Esta eficiencia permitió invertir más de 860 millones de pesos en la red de jardines maternales y ampliar los centros de salud municipales para dar respuesta a la creciente demanda.

Por último, la apuesta por la innovación se consolidó con la digitalización del 100% de los trámites y el uso de inteligencia artificial, como la asistente jurídica "Normita", posicionando al departamento como un referente regional en gestión pública inteligente en Godoy Cruz.