Una joven de 19 años murió tras el choque de un auto contra un poste en Junín

Las condiciones del lugar eran, al momento del hecho, de buena visibilidad, con iluminación artificial y calzada en buen estado, de acuerdo con el parte preliminar.

En la escena trabajó personal de la Subcomisaría La Colonia, junto a efectivos de Policía Científica y Policía Vial de San Martín, quienes realizaron las pericias para determinar la mecánica del siniestro.

La causa quedó en investigación y se espera la ampliación de información en las próximas horas.