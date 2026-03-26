Un siniestro vial ocurrido en la noche de este jueves en el este mendocino dejó como saldo una joven fallecida, de tan sólo 19 años, y dos personas involucradas que resultaron con distintas consecuencias, informaron fuentes policiales.
Una joven de 19 años murió tras el choque de un auto contra un poste en Junín
El hecho ocurrió en la tarde de este jueves en La Colonia. Se investigan las causas por las cuales el conductor perdió el dominio e impactó contra un poste de luz
El hecho se registró cerca de las 19:45 en calle 9 de Julio, frente a Granjeros del Este, en La Colonia (Junín). Según los primeros datos, un automóvil Peugeot 206 gris circulaba por calle Espejo de oeste a este cuando, por causas que aún se investigan, el conductor perdió el dominio del vehículo y terminó impactando contra un poste ubicado sobre el costado sur de la calzada.
En el vehículo viajaban tres personas. Como consecuencia del fuerte impacto, una joven de 19 años falleció en el lugar, mientras que el conductor, un hombre de 28 años oriundo de San Martín, y otra acompañante de 26 años no presentaban, en principio, lesiones de gravedad. De todos modos, se aguardan precisiones oficiales sobre el estado de salud del conductor y los resultados de los exámenes correspondientes.
Las condiciones del lugar eran, al momento del hecho, de buena visibilidad, con iluminación artificial y calzada en buen estado, de acuerdo con el parte preliminar.
En la escena trabajó personal de la Subcomisaría La Colonia, junto a efectivos de Policía Científica y Policía Vial de San Martín, quienes realizaron las pericias para determinar la mecánica del siniestro.
La causa quedó en investigación y se espera la ampliación de información en las próximas horas.