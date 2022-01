En Mendoza, los contactos estrechos de pacientes con Covid no se tendrán que aislar

ana maria nadal.jpg La ministra de Salud, Ana María Nadal, fue la encargada de realizar el anuncio de flexibilización del aislamiento

“Mendoza fue la primera provincia que anunció la disminución del período del refuerzo en cuatro meses a partir de la segunda dosis, por eso es tan importante que los mendocinos y mendocinas se coloquen el refuerzo. Esta fue una decisión sumamente importante, porque las personas vacunadas y con refuerzo están preparadas para enfrentar esta enfermedad”, aseveró la titular de la cartera sanitaria.

Qué pasa con los vacunados con síntomas de Covid

Asimismo, Nadal explicó que aquellos mendocinos que sí tengan las vacunas al día -al menos dos de las tres dosis- pero que presenten síntomas de Covid, tendrán que aislarse preventivamente durante siete días. Luego, tendrán tres días más de cuidados especiales: no asistir a eventos con público, no asistir a reuniones sociales, solo tomar contacto con otras personas guardando distanciamiento social y con el barbijo puesto en lugares cerrados y no acercarse a personas de riesgo. (ancianos o inmunodeprimidos, entre otros)

Cuál es el esquema completo de vacunación

– Dos dosis y menos de cuatro meses del refuerzo.

– Dos dosis, más el refuerzo.

Mientras, el esquema incompleto es el de las personas que solo tienen una dosis, o que tienen dos dosis pero pasaron más de cuatro meses sin colocarse la dosis de refuerzo.

Respaldo de la UCIM

Las nuevas medidas van en sintonía con lo que venían pidiendo distintas empresas locales. Consultado por UNO, Daniel Ariosto -el presidente de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM)- estimó este martes que los aislados por ser positivos o contactos estrechos “rondan el 20 o el 25% del personal en la provincia”, lo que complica la operatividad en algunos rubros.

"Sin dejar de prestar atención a los médicos, hay que tener sentido común para no comprometer la reactivación económica”, insistió.

Y continuó: "Obviamente, nadie va a pedir que los empleados trabajen enfermos, eso está fuera de discusión. Lo que sí es necesario comprender es que no estamos ante el mismo contexto de hace un año; y que la flexibilización de los criterios en relación a los contactos estrechos es clave para los que queremos potenciar el repunte”.

El presidente de la UCIM consideró que "hay que seguir vacunando, pero ser criteriosos e ir abriendo las actividades. Estábamos a 10 metros bajo tierra y hemos subido seis. Pero la economía todavía está muy lejos de haberse recuperado”.