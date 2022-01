El oficialismo impulsa proyectos que prometen apasionados debates en la Legislatura

"La reforma institucional requiere un grado de consenso para llegar a los 2/3 tercios y el año pasado el peronismo no se sentó ni a discutirlo", repasa en diálogo con Diario UNO el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi (UCR).

andres lombardi diputado ucr.jpeg El presidente de la cámara de Diputados de la Legislatura provincial, Andrés Lombardi, repasó los proyectos que se vienen en 2022

Pero no solo del PJ necesitará el apoyo sino también de la bancada del PRO que ya anticipó que no está de acuerdo con la unicameralidad de la Legislatura, como propone el proyecto de ley ingresado. "Se pierde el concepto de la cámara revisora", decía uno de los legisladores electos en diálogo con Diario UNO. Esta disidencia no significa que ese sector de Cambia Mendoza no vaya a acompañar el proyecto pero sí que planteará posibles modificaciones.

Al respecto, Lombardi aclaró que no se trata de un "proyecto cerrado" por lo que podría discutirse previamente para analizarlas e ingresarlas en comisión, si fuere necesario para lograr la aprobación.

Sobre la postura que adoptará el peronismo mendocino recién habrá un panorama más claro una vez que se reanuden las sesiones, cuando "continuará el análisis para definir" que planteará el bloque tanto en Diputados como en Senadores, dijeron por Whatsapp.

Lo que no está confirmado aún es en qué momento del año se insistirá con el tratamiento y si se dará con la actual composición de las cámaras o con la renovación de mayo.

Los que sí serán de tratamiento y aprobación prácticamente inmediatos son los proyectos de Titularización de viviendas otorgadas por el IPV y el del Consenso Fiscal que fueron ingresados un día antes de que termine el año y que se debatirán apenas se reanuden las sesiones en la Legislatura, después del 28 de enero.

El otro en carpeta, que saldrá sin mayores inconvenientes, es el proyecto de Boleta Única de Sufragio. Dentro de Cambia Mendoza la crítica al mismo llegó de la mano del PRO, desde donde se reprocha que el texto permita la votación de la lista completa con solo tildar un casillero.

Representantes del peronismo, consultado por Diario UNO, no se pronunciaron respecto de la postura que adoptarán frente a su tratamiento pero en el oficialismo confían en que se aprobará porque cuenta con los votos suficientes.

En su momento, el presidente del bloque del Frente de Todos en Diputados, Germán Gómez, había dicho respecto de la intención del Gobierno de aprobar el sistema de Boleta Única, que "tiene que salir del contexto eleccionario y enfocarse en los problemas que tiene Mendoza".

"No va a salir porque Cornejo ya sentó posición, está en contra", decía, aunque en diciembre de 2021, los radicales se pusieron de acuerdo al respecto en el Congreso provincial de la UCR.

Cambios en la Justicia

Los otros debates fuertes que el oficialismo buscará dar son relacionados a la organización de la Justicia mendocina. Si bien los proyectos aún no han sido presentados en la Legislatura, la subsecretaría de Justicia a cargo de Marcelo D'Agostino ya viene trabajando hace tiempo en los mismos y planea dar la discusión en este 2022.

Se trata de la creación de un Código Procesal Penal Unificado; la ampliación de los juicios por jurado a otros delitos y la oficina de mediación para juicios civiles.

Para llevar a cabo estos proyectos, el Poder Ejecutivo creó por decreto una Comisión en el Senado, compuesta no solo por legisladores sino también por diputados, miembros de la Corte Suprema, jueces, fiscales, el colegio de abogados y la asociación de magistrados.

"Lo que se busca es armonizar el Código procesal penal", explicó a diario UNO el senador y abogado Marcelo Rubio, miembro de aquella comisión.

marcelo rubio senador ucr.jpg El senador Marcelo Rubio forma parte de la comisión que plantea reformas en la Justicia provincial

"La Comisión, que se viene juntando una o dos veces al mes con la coordinación de la subsecretaría de Justicia, no genera nuevos cambios en el procedimiento sino que incorpora todos los que se hicieron desde la etapa del Gobierno de Alfredo Cornejo hasta ahora, que se aprobaron ya en la Legislatura y que están diseminados en diferentes leyes", indicó.

Este mismo grupo es el encargado de concretar también el proyecto de la conciliación obligatoria en causas civiles, algo similar a lo que ya sucede en Mendoza en las causas laborales.

La finalidad es doble, evitar gastos innecesarios por la consecución de un juicio que podría arreglarse previamente, y justamente acortar los tiempos para favorecer así a ambas partes.

"La Comisión está habilitada para realizar un seguimiento de la aplicación del Códido procesal civil y evaluar qué herramientas son necesarias introducir en ese ámbito", explicó Rubio. No se reforma el código nuevamente sino que se trata de una "reforma de la reforma", de mejorar lo que ya está en funcionamiento conforme vaya surgiendo de la práctica.

De esa evaluación concluyeron la necesidad de esta variante, una mediación o conciliación previa en las causas civiles que cumplan con determinados requisitos.

Y el tercer proyecto, que ya está finalizado y será el primero que llegue desde la subsecretaría de Justicia a la Legislatura para su tratamiento en febrero es el de la ampliación de delitos que se resuelvan por jurado.

Hasta ahora, los juicios por jurado solo tienen competencia en homicidios calificados, como pasó en el caso de la condena a Gil Pereg. La intención con este nuevo proyecto elaborado por la Comisión es ampliarlos a delitos como abusos sexuales seguidos de muerte o los homicidios en ocasión de robo, que implican penas que van de 10 a 25 años de prisión, explicó el senador Rubio.

"El criterio para incorporar delitos a los juicios por jurados es ir de mayor a menor en cuanto a la gravedad de la pena. Para proponer eso se tuvo en cuenta el éxito que fueron estas primeras experiencias: ninguno de los procesos terminó en un escándalo jurídico, y tanto los jueces como los fiscales, los defensores y la sociedad en general estuvieron a la altura de las circunstancias", analizó el subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, en charla con el periodista Facundo García, de diario UNO.

La reforma de la Ley de Educación, un proyecto relegado

El que no está planteado ahora mismo en la mesa de discusión es el de la reforma de la Ley de Educación que no llegó a presentarse como proyecto en la Legislatura después de los fuertes planteos del SUTE. En el arranque del año "no aparece como prioritario para el Gobierno provincial", señaló el presidente de la cámara de Diputados, Peti Lombardi. Aunque, aclara, "no se descarta que desde el ministerio de Educación se vuelva a proponer el tema ante la nueva dirigencia del sindicato", ahora en manos de Carina Sedano.

Al ser consultada por diario UNO, la representante gremial señaló que cuando el Gobierno provincial encaró la reforma en 2020, "planteó un borrador sin discusión de los actores sociales".

Carina Sedano - SUTE.PNG Carina Sedano, electa en el SUTE, recordó que aún está pendiente un proyecto de ley de reforma de la Educación que sí tenía el consenso del gremio

Si se va a plantear nuevamente, "debe haber debate desde las escuelas con las comunidades escolares, en jornadas y también con la intervención del sindicato", señaló Sedano, quien volvió a ponderar que en "la Legislatura ya tenemos una ley provincial con media sanción que fue debatida y tuvo aportes. En esos momentos (2014), Tadeo García Salazar -que era diputado- fue quien llevó el proceso junto al sindicato. Cada nivel y modalidad debatió y envió sus aportes teniendo en cuenta su especificidad". Ese proyecto terminó evaporándose y no salió a flote pero sí tenía el consenso del SUTE.

Quien sí tiene en mente poner el tema sobre la mesa, aunque no con una reforma integral, es el electo senador Martín Kerchner. Lo que busca es la "sistematización entre la oferta y la demanda", es decir entre los contenidos que adquieren los estudiantes y lo que necesitan las empresas, que son las que en el futuro les darán trabajo. Como en definitiva son éstas las que "aprovecharán" a los alumnos y sus capacidades, la idea de Kerchner es "que participen con inversión en el sistema productivo de la educación".

Para llegar a buen puerto sería necesario un cambio profundo en la currícula y para ello la capacitación de los docentes en áreas que, quizás hoy no manejan. "Hay que encontrar que el sistema tenga eficacia cualitativa y eso requiere un esfuerzo de todos los actores", señala Kerchner sentado con diario UNO mientras repasa lo que busca implementar desde la Legislatura a partir de mayo, mes en el que asumirá su banca.

De qué tratan los principales proyectos

Reforma constitucional

La Constitución que rige actualmente en Mendoza data de 1916. El proceso de reforma se da en tres pasos, el primero en la Legislatura donde se debate, se implementan cambios y necesita de la aprobación de los dos tercios de miembros totales de cada una de las cámaras; el segundo es una consulta vía referéndum para la participación directa del pueblo; y el tercero, cuando los candidatos convencionales electos analicen nuevamente el proyecto que salió de diputados y senadores e introduzca, si así lo considera, modificaciones pertinentes.

Después de estos tres pasos, la Convención constituyente concreta la reforma.

La misma tiene, en su proyecto original presentado por el Ejecutivo, tres ejes (evita la reelección del gobernador para intentar lograr el consenso de todas las fuerzas políticas más fácilmente):

Representación territorial y autonomía municipal: no existe en Mendoza el concepto como tal en la Constitución por lo que se introduce para que cada municipio tenga un representante. En el proyecto se solicita que existan 48 legisladores: uno por cada municipio (18) y 30 legisladores por los distritos en que se encuentra segmentada hoy la provincia.

Tampoco rige en Mendoza el concepto constitucional ingresado en la de la Nación en 1994 que reconoce la Autonomía municipal por la que cada departamento puede dictar sus propias cartas orgánicas. En la provincia, se rigen por la Ley Orgánica de Municipalidades, que es competencia de la Legislatura.

Unicameralidad : aquella representación territorial va acompañada de la unicameralidad de la Legislatura. Actualmente, existen las cámaras de Diputados y de Senadores. Lo que considera el Ejecutivo de Rodolfo Suarez es que teniendo una sola cámara, como en San Juan por ejemplo, se facilita el tratamiento de los proyectos y se reduce el gasto.

: aquella representación territorial va acompañada de la unicameralidad de la Legislatura. Actualmente, existen las cámaras de Diputados y de Senadores. Lo que considera el Ejecutivo de Rodolfo Suarez es que teniendo una sola cámara, como en San Juan por ejemplo, se facilita el tratamiento de los proyectos y se reduce el gasto. Equilibrio fiscal: el tercer eje tiene que ver con un derecho colectivo y una obligación del Estado, que va a requerir legitimación de parte de la ciudadanía, con impacto en la economía provincial y en beneficio de las fuerzas productivas y su relación con ese Estado más cuidadoso de las cuentas públicas.

Boleta única

Cuando se presentó el proyecto, el ministro de Gobierno Víctor Ibáñez explicó que el modelo posee una sola boleta con toda la oferta electoral para para todas las categorías electivas.

Cada boleta va a tener una número de identificación y será el presidente de mesa el que se la entregue en mano al votante. Los electores se encontrarán con las listas de cada partido político en horizontal, y con cada cargo en línea vertical. En cada caso habrá un cuadrito al costado para marcar qué candidato es el elegido.

Lo que agrega este proyecto es la posibilidad de votar por la lista completa.