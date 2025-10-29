Inicio Ovación Rugby Los Tordos
Todo listo para las semifinales del Regional de rugby que se jugarán en Los Tordos: cómo y dónde sacar las entradas

La Unión de Rugby de Cuyo confirmó la programación de las semifinales del Top 8 del Regional que se jugarán este sábado 1 de noviembre en cancha de Los Tordos.

Juan Pablo García
Los Tordos jugará con el Mendoza RC.

Será una doble jornada imperdible que comenzará a las 14.15 con el duelo entre Los Tordos y Mendoza RC y a continuación, desde las 16, se medirán Marista y Liceo.

marista liceo 2
Marista y Liceo jugarán una de las semifinales del Regional en la cancha de Los Tordos.

Las entradas pueden adquirirse a través de Global Fan y los precios son de $10.000 y 5.500 (estacionamiento).

Para el sábado 8, en el mismo escenario, quedarán la final por el título y el encuentro por el tercer puesto.

Además, este domingo 2 a las 13 será el encuentro por la Reválida Oro-Plata entre Banco Mendoza y Jockey de San Juan, en cancha de Liceo.

Definiciones en M19, Preintermedia e Intermedia

El sábado 1 de noviembre en Marista se jugarán la finales de M19: a las 11 Los Tordos B y Huazihul definirán la Copa de Plata y a las 12.30 Marista A y Los Tordos A jugarán la final de Oro.

Para el domingo 2, en Banco Mendoza, quedarán las semifinales del Top 8 de Preintermedia e Intermedia. En Preintermedia jugarán a las 11 Marista vs. Liceo y a las 12.30 Los Tordos vs. San Juan RC. Y en Intermedia los partidos serán 14.30 Liceo vs. San Juan RC y 16 Marista vs. Los Tordos.

Hasta ahora los campeones fueron: Marista (M15) y Los Tordos (M16 y 17).

