Los Pumas se reunieron en Londres para preparar los tres partidos de ventana de noviembre

Los Pumas, con Juan Martín González, Gonzalo Bertranou y Rodrigo Isgró, se reunieron en Londres para preparar los partidos de la ventana internacional de noviembre en la que se medirán con Gales, Escocia e Inglaterra.
Felipe Contepomi y un plantel de 34 convocados estarán concentrados durante 3 días, luego los jugadores retornarán a sus clubes en Europa y el domingo 2 volverán a reunirse en Cardiff donde comenzarán la gira europea con la que cerrarán la temporada 2025.
En realidad la lista para los partidos se conocerá una vez finalizada la preparación en la capital inglesa aunque se estima que no habrá demasiados cambios.
Entre los jugadores concentrados en Londres se destacan los regresos de dos históricos como Matías Alemanno y Matías Moroni quien ingresó a último momento por la lesión de Lucio Cinti (esguince de tobillo) mientras que también sobresale la presencia de Thomas Gallo y Efraín Elías, y las bajas de Tomás Albornoz, Gonzalo García y Joel Sclavi, quienes continúan recuperándose de sus respectivas lesiones.
Contepomi, head coach del conjunto nacional, explicó: “Llega el momento de encarar la última parte del año y es importante que el equipo llegue bien física y mentalmente. Esta concentración nos permitirá reencontrarnos con el grupo y ponernos a trabajar en lo que será una exigente ventana de noviembre. Tenemos el desafío de retomar en donde dejamos tras el Rugby Championship y de seguir construyendo como equipo”.
*Los horarios están expresados en HORA ARGENTINA y los partidos se verán en vivo por ESPN y Disney Plus.
Forwards
Backs