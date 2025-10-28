Los Pumas se reunieron en Londres para preparar los tres partidos de ventana de noviembre

Entre los jugadores concentrados en Londres se destacan los regresos de dos históricos como Matías Alemanno y Matías Moroni quien ingresó a último momento por la lesión de Lucio Cinti (esguince de tobillo) mientras que también sobresale la presencia de Thomas Gallo y Efraín Elías, y las bajas de Tomás Albornoz, Gonzalo García y Joel Sclavi, quienes continúan recuperándose de sus respectivas lesiones.

Contepomi, head coach del conjunto nacional, explicó: “Llega el momento de encarar la última parte del año y es importante que el equipo llegue bien física y mentalmente. Esta concentración nos permitirá reencontrarnos con el grupo y ponernos a trabajar en lo que será una exigente ventana de noviembre. Tenemos el desafío de retomar en donde dejamos tras el Rugby Championship y de seguir construyendo como equipo”.

Los Pumas en la ventana de noviembre

vs. Gales, domingo 9 de noviembre desde las 12:10 horas en Cardiff (Principality Stadium)

vs. Escocia, domingo 16 de noviembre desde las 12:10 horas en Edimburgo (Murrayfield Stadium)

vs. Inglaterra, domingo 23 de noviembre desde las 13:10 horas en Londres (Twickenham)

*Los horarios están expresados en HORA ARGENTINA y los partidos se verán en vivo por ESPN y Disney Plus.

Los Pumas que se reunieron en Londres

Forwards

ALEMANNO, Matías

CORIA MARCHETTI, Francisco

DELGADO, Pedro

ELÍAS, Efraín

GALLO, Thomas

GONZÁLEZ, Juan Martín

GRONDONA, Benjamín

GRONDONA, Santiago

KREMER, Marcos

MATERA, Pablo

MOLINA, Franco

MONTOYA, Julián

OVIEDO, Joaquín

PETTI, Guido

RAPETTI, Tomás

RUBIOLO, Pedro

RUIZ, Ignacio

VIVAS, Mayco

WENGER, Boris

Backs