Sonríe Coudet: River recupera a dos jugadores clave para lo que viene

Franco Armani lucha contra su lesión y contra la regularidad de Santiago Beltrán. Por ello el Chacho deberá decidir si vuelve a alinearlo o si sigue confiando en el joven arquero, que fue titular durante todo este año y respondió siempre de buena forma.

Las lesiones de Franco Armani y Maxi Meza en River

Armani padeció un desgarro en el gemelo izquierdo que lo alejó de las canchas durante varias fechas y, a su vuelta en la sexta fecha, sufrió una inflamación del talón de Aquiles de la misma pierna por el que tuvo que comenzar un tratamiento especial en la zona de la pantorrilla.

Maxi meza.jpg Maxi Meza busca volver al primer equipo de River.

Mientras que Meza no está disponible desde el Superclásico de noviembre por una operación en el tendón rotuliano a la que debió someterse. Afortunadamente para él, está afrontando la etapa final de su recuperación y su regreso está cada vez más cerca.

Así Coudet sumará otro volante, una posición en el que ya tiene opciones varias con distintas características, como Ian Subiabre, Kendry Páez o incluso Juan Cruz Meza, el propio hermano del ex Independiente.