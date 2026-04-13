Paternidad absoluta: así quedó el historial entre River y Racing

Fue así que se fue gestando los partidos entre sí como un clásico con una paternidad sorprendente ya que entre 1913 y 1919 todos los partidos registraron el triunfo de la Academia. Sin embargo, todo cambió durante 1920 y las estadísticas se dieron vuelta durante 1930.

En total, River y Racing se han enfrenado en 245 oportunidades, con un historial que favorece al equipo de Núñez de manera amplia:

River ganó 113 veces.

Racing ganó en 69 ocasiones.

Empataron en 63 partidos.

River vs Racing - 1997 Por la Copa Libertadores de 1997 Racing eliminó por penales a River en el Monumental.

En los playoffs Racing lidera las estadísticas contra River

Más allá de la gran paternidad que tiene River sobre Racing, es la Academia quien se impone en los partidos de playoffs donde se han enfrentado a partido único o con encuentros de ida y vuelta.

Es así que el conjunto de Avellaneda se ha impuesto en 13 oportunidades, mientras que los de Núñez se han quedado con tan solo ocho victorias.

Las últimas dos veces que se enfrentaron en esa instancia fue: