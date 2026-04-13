Los enfrentamientos entre River y Racing no son un partido más: se trata del clásico más longevo entre los clubes "grandes" del fútbol argentino. De esta manera, se han enfrenado en muchas oportunidades en un encuentro que en el último tiempo tomó otra magnitud teniendo en cuenta el polémico traspaso de Maxi Salas desde la Academia al Millonario.
Paternidad absoluta: así quedó el historial entre River y Racing
La primera vez que se vieron las caras fue el 22 de abril de 1906, hace 120 años, cuando se enfrentaron en la Segunda División y donde la historia marca que Racing se quedó con una victoria por 3 a 1 como visitante.
Fue así que se fue gestando los partidos entre sí como un clásico con una paternidad sorprendente ya que entre 1913 y 1919 todos los partidos registraron el triunfo de la Academia. Sin embargo, todo cambió durante 1920 y las estadísticas se dieron vuelta durante 1930.
En total, River y Racing se han enfrenado en 245 oportunidades, con un historial que favorece al equipo de Núñez de manera amplia:
River ganó 113 veces.
Racing ganó en 69 ocasiones.
Empataron en 63 partidos.
En los playoffs Racing lidera las estadísticas contra River
Más allá de la gran paternidad que tiene River sobre Racing, es la Academia quien se impone en los partidos de playoffs donde se han enfrentado a partido único o con encuentros de ida y vuelta.
Es así que el conjunto de Avellaneda se ha impuesto en 13 oportunidades, mientras que los de Núñez se han quedado con tan solo ocho victorias.
Las últimas dos veces que se enfrentaron en esa instancia fue:
2 de octubre de 2025 - cuartos de final de Copa Argentina: Racing 0 - River 1 (Maxi Salas).
24 de noviembre de 2025 - octavos de final Torneo Clausura: Racing 3 (Santiago Solari, Lucas Martínez Cuarta e/c), Gastón Martirena) - River 2 (Ian Subriare, Juan Fernando Quintero).