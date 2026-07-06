"Me despido de la selección": el Vasco Aguirre le puso fin a su ciclo como entrenador de México

Qué dijo el Vasco Aguirre sobre la eliminación de México ante Inglaterra

Aguirre habló de la eliminación de México ante Inglaterra. "Es muy doloroso porque soñamos, nos ilusionamos y caer de esta manera duele mucho, hoy no pudo ser y no pudimos darle una noche más de alegría a la gente", expresó.

"Los 26 jugadores me hicieron muy feliz, deben irse con la cabeza en alto, porque dejaron la piel en el campo y si hay alguna crítica o reproche tiene que ser al entrenador ya que es el que decide quién y como", adrmitió.

"Le agradezco al pueblo mexicano, los que vinieron, los que no, los que estuvieron desde el Fan Fest, en todo el país; estos 5 partidos fueron inolvidables", dijo.

Los números de Javier Aguirre como entrenador de México

Aguirre terminó su tercer ciclo al mando de la selección de México (2001-2002; 2009-2010 y 2024-2026). En su último paso no disputó partidos de eliminatorias mundialistas debido a su condición como anfitrión, pero obtuvo 18 victorias, 5 empates y 4 derrotas en 27 partidos.

Aguirre tuvo un buen Mundial con México.

Tuvo una muy buena actuación en la Copa del Mundo 2026 con una fase de grupos, donde consiguió 9 puntos, 6 goles a favor y 0 en contra en tres partidos, sumando la victoria 2-0 ante Ecuador en 16avos, y tan solo una derrota ante Inglaterra donde recibió sus únicos 3 goles en la competencia.