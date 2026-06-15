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Mundial 2026

Kempes fue contundente sobre las chances de la Selección argentina de cara al Mundial 2026

El ex delantero de la Selección argentina Mario Alberto Kempes opinó sobre las posibilidades que tiene el elenco nacional de llegar lejos en el Mundial 2026

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Mario Kempes opinó sobre el presente de la Selección argentina.

Mario Kempes opinó sobre el presente de la Selección argentina.

Mario Alberto Kempes fue contundente. El ex delantero de la Selección argentina de fútbol, que fue campeón del mundo en 1978, opinó sobre las posibilidades que tiene el elenco nacional de llegar lejos en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

"Para mí sigue siendo la favorita, realmente Scaloni está haciendo un muy buen trabajo", le dijo el ex jugador de Rosario Central y Valencia de España a ESPN al referirse a la Selección argentina.

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Kempes siempre suele opinar de la Selecci&oacute;n argentina.

Kempes siempre suele opinar de la Selección argentina.

"Han habido algunos recambios, algunos retoques, que han sido positivos por lo menos hasta ahora", tiró el Matador al referirse a los nuevos integrantes del equipo que dirige Lionel Scaloni.

La preocupación de Kempes sobre la Selección argentina

Kempes se mostró preocupado por el estado físico del plantel, albiceleste, ya que hay varios jugadores "tocados". "Lo que quizás me preocupa un poquito es la cantidad de lesionados", admitió.

“A lo mejor no llegan con ese bagaje positivo de haber entrenado tranquilamente, que es lo que en un Mundial no se puede dar ventaja", aladió el ex atacante albiceleste.

"Scaloni está permanentemente con ellos. Los jugadores son conscientes de que si estoy lesionado, lo voy a decir para no hacer fracasar al equipo", aclaró.

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Kempes elogi&oacute; el trabajo que est&aacute; haciendo Scaloni en la Albiceleste.

Kempes elogió el trabajo que está haciendo Scaloni en la Albiceleste.

Kempes también destacó que sigue viendo al equipo "con mucho hambre de jugar".

"No hay egoísmo, no hay ego que perturbe un poquito la concentración", cerró el Matador Kempes, quien siempre suele ser bastante crítico cuando habla de la Selección argentina y del fútbol en general.

Selección argentina vs. Argelia por el Mundial 2026

La Selección argentina debutará este martes en el Grupo J de la Copa del Mundo enfrentando a Argelia en Kansas, Estados Unidos. El partido se jugará a las 22 de nuestro país y allí comenzará la defensa del título que la celeste y blanca obtuvo en el 2022 en Qatar.

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