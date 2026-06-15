Kempes fue contundente sobre las chances de la Selección argentina de cara al Mundial 2026

La preocupación de Kempes sobre la Selección argentina

Kempes se mostró preocupado por el estado físico del plantel, albiceleste, ya que hay varios jugadores "tocados". "Lo que quizás me preocupa un poquito es la cantidad de lesionados", admitió.

“A lo mejor no llegan con ese bagaje positivo de haber entrenado tranquilamente, que es lo que en un Mundial no se puede dar ventaja", aladió el ex atacante albiceleste.

"Scaloni está permanentemente con ellos. Los jugadores son conscientes de que si estoy lesionado, lo voy a decir para no hacer fracasar al equipo", aclaró.

scaloni buen dia Kempes elogió el trabajo que está haciendo Scaloni en la Albiceleste.

Kempes también destacó que sigue viendo al equipo "con mucho hambre de jugar".

"No hay egoísmo, no hay ego que perturbe un poquito la concentración", cerró el Matador Kempes, quien siempre suele ser bastante crítico cuando habla de la Selección argentina y del fútbol en general.

Selección argentina vs. Argelia por el Mundial 2026

La Selección argentina debutará este martes en el Grupo J de la Copa del Mundo enfrentando a Argelia en Kansas, Estados Unidos. El partido se jugará a las 22 de nuestro país y allí comenzará la defensa del título que la celeste y blanca obtuvo en el 2022 en Qatar.