La probable formación de la Selección argentina vs. Argelia para el debut en el Mundial 2026

Al parecer esa sería la defesa para enfrentar a Argelia en el primer partido de la nueva cita mundialista, pero el cuerpo técnico no descarta la posibilidad de sumar un defensor más a la línea de fondo.

Sin embargo, la zaga central tampoco estaría confirmada, ya que Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi y Cristian Romero pelean por dos puestos, si es que Scaloni opta finalmente por incluir a Medina sobre la izquierda.

messi argentina 1 Messi se prepara para afrontar su sexto Mundial.

Luego el elenco nacional tuvo una defensa conformada por cinco futbolistas: dos carrileros con mucho ataque como Giuliano Simeone y Nicolás González y tres marcadores centrales: Romero (por derecha), Otamendi (libero) y Martínez (por izquierda).

En el mediocampo habría menos didas, ya que Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul integrarían el centro del campo con Lionel Messi y Lautaro Martínez (corre con ventaja sobre Julián Álvarez) en el ataque.

En el cuarto lugar aparecería Thiago Almada como el favorito a ir desde el inicio por sobre Giuliano Simeone y un Nicolás Paz que llegó algo tocado desde lo físico a los amistosos ante Honduras (no jugó) e Islandia (fue titular y dejó el terreno de juego a los 12 minutos del complemento).

La probable formación de la Selección Argentina para el debut ante Argelia

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.