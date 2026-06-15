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Mundial 2026

La probable formación de la Selección argentina vs. Argelia para el debut en el Mundial 2026

El DT de la Selección argentina, Lionel Scaloni, tiene en mente el once titular para el debut en el Mundial 2026 ante Argelia, que será este martes

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Lionel Scaloni debe definir el once titular de la Selección argentina para enfrentar a Argelia.

Lionel Scaloni debe definir el once titular de la Selección argentina para enfrentar a Argelia.

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, debe definir el once titular para el debut en el Mundial 2026 ante Argelia, que será este martes a las 22 (hora de nuestro país). El DT albiceleste tiene algunas dudas para encarar la defensa del título del mundo en Kansas.

Scaloni probó dos esquemas en la Selección argentina de cara al duelo ante los argelinos, uno con línea de cuatro defensores (4-4-2) y otro con cinco (5-3-2).

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Otamendi integrar&iacute;a la zaga central de la Selecci&oacute;n argentina ante Argelia.

Otamendi integraría la zaga central de la Selección argentina ante Argelia.

Este sábado, el DT nacido en Pujato conformó el primero con una línea defensiva conformada por Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez. Luego ingresó Facundo Medina, quien se posicionó de lateral izquierdo ante la ausencia de Nicolás Tagliafico por lesión, el Licha pasó a la dupla central y el que salió fue el Cuti.

Al parecer esa sería la defesa para enfrentar a Argelia en el primer partido de la nueva cita mundialista, pero el cuerpo técnico no descarta la posibilidad de sumar un defensor más a la línea de fondo.

Sin embargo, la zaga central tampoco estaría confirmada, ya que Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi y Cristian Romero pelean por dos puestos, si es que Scaloni opta finalmente por incluir a Medina sobre la izquierda.

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Messi se prepara para afrontar su sexto Mundial.

Messi se prepara para afrontar su sexto Mundial.

Luego el elenco nacional tuvo una defensa conformada por cinco futbolistas: dos carrileros con mucho ataque como Giuliano Simeone y Nicolás González y tres marcadores centrales: Romero (por derecha), Otamendi (libero) y Martínez (por izquierda).

En el mediocampo habría menos didas, ya que Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul integrarían el centro del campo con Lionel Messi y Lautaro Martínez (corre con ventaja sobre Julián Álvarez) en el ataque.

En el cuarto lugar aparecería Thiago Almada como el favorito a ir desde el inicio por sobre Giuliano Simeone y un Nicolás Paz que llegó algo tocado desde lo físico a los amistosos ante Honduras (no jugó) e Islandia (fue titular y dejó el terreno de juego a los 12 minutos del complemento).

La probable formación de la Selección Argentina para el debut ante Argelia

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

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