La lapidaria frase de Mbappé sobre la final del Mundial 2022 que la Selección argentina le ganó a Francia

El delantero Kylian Mbappé, tuvo una lapidaria frase para calificar la final del Mundial de Qatar 2022, donde la Selección argentina se impuso a su equipo, Francia, por penales.
El delantero Kylian Mbappé, habló en duros términos de la final del Mundial de Qatar 2022, donde la Selección argentina se impuso a su equipo, Francia, por penales
El delantero Kylian Mbappé, tuvo una lapidaria frase para calificar la final del Mundial de Qatar 2022, donde la Selección argentina se impuso a su equipo, Francia, por penales.
"Hay muchos. Sobre todo las derrotas, porque si las revives, tal vez puedas cambiar el curso del destino. Por ejemplo, cambiaría Argentina 2022. Esa final se me viene más a la cabeza que la que ganamos", dijo el capitán de la selección francesa ante la pregunta de su compañero Warren Zaïre-Emery, quien condujo parte del diálogo en la nota con Le Parisien.
El combinado francés cayó en esa emotiva final ante la Selección argentina el 18 de diciembre de 2022, por 4-2 por penales luego de igualar 3-3 en los 90 minutos reglamentarios y los 30' de alargue.
"Es muy difícil perder una final del Mundial. Ya de por sí porque es cada cuatro años. Muchos jugadores de aquel partido ya no están en esta Copa del Mundo”, dijo Mbappé en declaraciones al diario francés.
"La crueldad está ahí, es decir que hicimos todo eso para perder en penales. No creo en la suerte, los penales no son lotería. Es un gesto técnico, pero sigue siendo la forma más cruel de perder una final del Mundial", exteriorizó el delantero del Real Madrid.
El delantero de 27 años recordó que no pudo llorar tras la derrota porque "estaba aturdido" y "simplemente las lágrimas no llegaban", afirmando que no hubiera intentado retener el llanto si hubiera aparecido de forma genuina.
Con relación al recambio que hizo DT Didier Deschamps en la convocatoria actual, Mbappé destacó que solo le quedan 10 u 11 compañeros del Mundial 2022 y dijo que no hay que "aferrarse al vagón: el tren del fútbol deja a mucha gente en el camino".