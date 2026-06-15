La lapidaria frase de Mbappé sobre la final del Mundial 2022 que la Selección argentina le ganó a Francia

"Es muy difícil perder una final del Mundial. Ya de por sí porque es cada cuatro años. Muchos jugadores de aquel partido ya no están en esta Copa del Mundo”, dijo Mbappé en declaraciones al diario francés.

La lapidaria frase de Mbappé sobre la final del Mundial

"La crueldad está ahí, es decir que hicimos todo eso para perder en penales. No creo en la suerte, los penales no son lotería. Es un gesto técnico, pero sigue siendo la forma más cruel de perder una final del Mundial", exteriorizó el delantero del Real Madrid.

cuti-romero-kylian-mbappe1.jpg Mbappé luchaba con el Cuti Romero en la final del Mundial 2022.

El delantero de 27 años recordó que no pudo llorar tras la derrota porque "estaba aturdido" y "simplemente las lágrimas no llegaban", afirmando que no hubiera intentado retener el llanto si hubiera aparecido de forma genuina.

Con relación al recambio que hizo DT Didier Deschamps en la convocatoria actual, Mbappé destacó que solo le quedan 10 u 11 compañeros del Mundial 2022 y dijo que no hay que "aferrarse al vagón: el tren del fútbol deja a mucha gente en el camino".