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En plena fiebre mundialista, Estefanía Banini prepara su nuevo Campus formativo en Mendoza

En medio de la fiebre del Mundial y con la reciente clasificación de la Selección argentina femenina al Mundial Brasil 2027, Estefanía Banini regresa a Mendoza y junto a Kick Ball Stars prepara una nueva edición de su Campus formativo.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Banini está de regreso en Mendoza.

Banini está de regreso en Mendoza.

En medio de la fiebre del Mundial y con la reciente clasificación de la Selección argentina femenina al Mundial Brasil 2027, Estefanía Banini regresa a Mendoza y junto a Kick Ball Stars prepara una nueva edición de su Campus formativo, una experiencia de nivel internacional junto a la Experiencia Montcada y el Terrassa FC de España.

Tras culminar su carrera de 9 años en España, y mientras define su futuro profesional, Banini está de vuelta en Mendoza preparando esta nueva experiencia para compartir con los y las jóvenes que aspiran a ser profesionales.

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Estefanía Banini compartirá su experiencia en el Campus que compartirá con la Experiencia Montcada & Terrassa.

Estefanía Banini compartirá su experiencia en el Campus que compartirá con la Experiencia Montcada & Terrassa.

La oportunidad de entrenar como lo hacen en Europa y compartir 4 jornadas con la mejor futbolista argentina de la historia y entrenadores que viajarán especialmente desde España está al alcance de la mano.

Del 2 al 5 de julio, en las renovadas instalaciones de la Villa Marista (Av. Champagnat 2045, Las Heras), se llevará a cabo esta experiencia única, con metodología de elite y la oportunidad real de insertarse en el fútbol europeo tal como lo hicieron una decena de jóvenes en los últimos meses.

Embed - Se viene el Campus de Estefanía Banini y la Experiencia Montcada & Terrassa

El campus incluye: hospedaje, comidas, indumentaria oficial, partidos amistosos, capacitaciones y entrenamientos con un staff especializado.

Los últimos cupos están disponibles en el sitio oficial de Kick Ball Stars y las consultas pueden hacerse por WhatsApp al +54 9 261 639 9757.

Los jóvenes que ya están en Europa de la mano de la Experiencia Montcada & Terrassa

  • Rosendo Sobrino (Academia Chacras)
  • Pablo García (San Martín de San Juan)
  • Matías Díaz (FADEP)
  • Simón Díaz (FADEP)
  • Marco Paredes (San Lorenzo de Vargas, La Rioja)
  • Juan Páez (Academia Chacras)
  • Agustín Cicconofri (Deportivo Maipú)
  • Franco De Luca (Fadep)
  • Leandro Solís (Gutiérrez Sport Club)
  • Bautista Gatto (FADEP)

Partidos amistosos y una invitada especial

El Campus formativo de Estefanía Banini contará una vez más con la participación de Gimena Blanco, otra de las históricas figuras del fútbol femenino de Mendoza que trascendió al exterior y representó a la Selección argentina.

Además, otro detalle confirmado por la organización es que los participantes disputarán partidos amistosos frente a equipos de FADEP, Independiente Rivadavia, Sportivo Furlotti y la Academia Profútbol de la Villa Marista.

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