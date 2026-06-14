Dibu Martínez mostró el asado de la Selección argentina en medio de una gran tormenta en Kansas

El arquero Emiliano Martínez hizo un llamativo posteo. El Dibu mostró un video desde la concentración de la Selección argentina -que espera el debut en el Mundial 2026 ante Argelia- en medio de la gran tormenta que hubo en Kansas.
El Dibu Martínez mostró un video desde la concentración de la Selección argentina en medio de una tormenta. La Albiceleste espera el debut en el Mundial
El arquero Emiliano Martínez hizo un llamativo posteo. El Dibu mostró un video desde la concentración de la Selección argentina -que espera el debut en el Mundial 2026 ante Argelia- en medio de la gran tormenta que hubo en Kansas.
Kansas, la ciudad donde concentra la Selección Argentina en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, se vio afectada en la noche del sábado por una fuerte tormenta que obligó a los habitantes a refugiarse en lugares seguros.
El Dibu Martínez mostró el asado que estaban preparando para el plantel y compartió el momento en sus redes sociales al decir: "Contra viento y marea".
Las condiciones climáticas extremas complicaron la rutina de la Selección Argentina en Kansas City, en la antesala de su debut en el Mundial 2026 frente a Argelia, que será el próximo martes a las 22 hora de nuestro país.
Tras las alertas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional estadounidense (NWS), el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni se vio obligado a modificar sobre la marcha la logística y adelantar el entrenamiento a las 11:00 de la mañana, cancelando la práctica vespertina originalmente pautada para las 18:00.
Hubo mucha preocupación en el elenco nacional cuando, entrada la noche, se desató un severo temporal que incluyó alarmas de evacuación y alertas permanentes en teléfonos móviles y televisión.
"Tormenta de viento destructiva en esta zona. Refúgiese ahora", detallaban los mensajes oficiales que interrumpieron la normalidad de la jornada, justo cuando los futbolistas -que habían recibido la tarde libre- se disponían a cenar con sus familiares.
No es el primer contratiempo que padece el conjunto nacional desde su arribo a la sede: a pocas horas de haberse instalado en Kansas City, un tornado ya había causado destrozos en las inmediaciones del hotel de concentración.