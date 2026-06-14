Dibu Martínez mostró el asado de la Selección argentina en medio de una gran tormenta en Kansas

Las condiciones climáticas extremas complicaron la rutina de la Selección Argentina en Kansas City, en la antesala de su debut en el Mundial 2026 frente a Argelia, que será el próximo martes a las 22 hora de nuestro país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jorgekurrle/status/2066135868868268308&partner=&hide_thread=false Asado argentino "contra viento y marea"



El "Dibu" Martinez mostró el asado que comió la Selección argentina en medio de las fuertes ráfagas de viento y tormentas que se vivieron en Kansas: "Mirá lo que es esto". (@todonoticias) pic.twitter.com/TUJTRCHk8W — Jorge Kurrle (@jorgekurrle) June 14, 2026

La alerta por tormentas alteró los planes de la Selección argentina

Tras las alertas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional estadounidense (NWS), el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni se vio obligado a modificar sobre la marcha la logística y adelantar el entrenamiento a las 11:00 de la mañana, cancelando la práctica vespertina originalmente pautada para las 18:00.

Hubo mucha preocupación en el elenco nacional cuando, entrada la noche, se desató un severo temporal que incluyó alarmas de evacuación y alertas permanentes en teléfonos móviles y televisión.

"Tormenta de viento destructiva en esta zona. Refúgiese ahora", detallaban los mensajes oficiales que interrumpieron la normalidad de la jornada, justo cuando los futbolistas -que habían recibido la tarde libre- se disponían a cenar con sus familiares.

No es el primer contratiempo que padece el conjunto nacional desde su arribo a la sede: a pocas horas de haberse instalado en Kansas City, un tornado ya había causado destrozos en las inmediaciones del hotel de concentración.