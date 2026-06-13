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El nuevo gesto de Dibu Martínez a tres días del debut de la Selección argentina: "Tengo al mejor fisio"

Emiliano Dibu Martínez volvió a mostrar señales positivas en el entrenamiento de la Selección argentina de cara al debut en el Mundial ante Argelia

Amadeo Inzirillo
Por Amadeo Inzirillo [email protected]
El Dibu Martínez se perfila para ser titular en la Selección argentina ante Argelia.

El Dibu Martínez se perfila para ser titular en la Selección argentina ante Argelia.

Emiliano Dibu Martínez volvió a ser el primero en salir a entrenar en la Selección argentina pensando en el debut en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ante Argelia, que será este martes a las 22 (hora de nuestro país) en Kansas. Otra vez con guantes pero a diferencia de ayer aumentó la intensidad de los movimientos con Martín Tocalli.

Al irse rumbo al vestuario el Dibu Martínez volvió a responder con optimismo para el martes: "Tengo al mejor fisio", al hablar de Pablo Capuchetti. La lesión en la mano sigue preocupando al cuerpo técnico albiceleste que comanda Lionel Scaloni, pero hay optimismo que el guardavallas campeón del mundo ataje ante los argelinos.

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Así e espera que después de estar ausente en los amistosos contra Honduras e Islandia se recupere de la lesión en su mano que hoy genera preocupación. Scaloni apunta a que esté en el debut, pero en caso de que no esté disponible podría sumar minutos directamente contra Austria en la segunda fecha de la fase de grupos.

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La lesión que tiene Dibu Martínez

Dibu Martínez sufrió una una fractura en el dedo anular en la previa de la final de la UEFA Europa League que el Aston Villa le ganó al Friburgo de Alemania el pasado 20 de mayo. Jugó ese partido con noticias favorables, porque una intervención forzada o golpe desmedido podría haber provocado que quedara automáticamente descartado de la nómina de 26 convocados al certamen. Sin embargo, se recuperó con el paso de las semanas y todo indica que estará desde el arranque contra Argelia en la Copa del Mundo.

La probable formación de la Selección argentina vs. Argelia

Así formaría la Selección argentina en el debut: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Facundo Medina, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

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