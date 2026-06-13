El nuevo gesto de Dibu Martínez a tres días del debut de la Selección argentina: "Tengo al mejor fisio"

Al irse rumbo al vestuario el Dibu Martínez volvió a responder con optimismo para el martes: "Tengo al mejor fisio", al hablar de Pablo Capuchetti. La lesión en la mano sigue preocupando al cuerpo técnico albiceleste que comanda Lionel Scaloni, pero hay optimismo que el guardavallas campeón del mundo ataje ante los argelinos.

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Así e espera que después de estar ausente en los amistosos contra Honduras e Islandia se recupere de la lesión en su mano que hoy genera preocupación. Scaloni apunta a que esté en el debut, pero en caso de que no esté disponible podría sumar minutos directamente contra Austria en la segunda fecha de la fase de grupos.