El nuevo gesto de Dibu Martínez a tres días del debut de la Selección argentina: "Tengo al mejor fisio"

La lesión que tiene Dibu Martínez
Dibu Martínez sufrió una una fractura en el dedo anular en la previa de la final de la UEFA Europa League que el Aston Villa le ganó al Friburgo de Alemania el pasado 20 de mayo. Jugó ese partido con noticias favorables, porque una intervención forzada o golpe desmedido podría haber provocado que quedara automáticamente descartado de la nómina de 26 convocados al certamen. Sin embargo, se recuperó con el paso de las semanas y todo indica que estará desde el arranque contra Argelia en la Copa del Mundo.
La probable formación de la Selección argentina vs. Argelia
Así formaría la Selección argentina en el debut: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Facundo Medina, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.