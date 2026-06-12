Diario UNO en la práctica de la Selección argentina: el guiño del Dibu Martínez antes del debut en el Mundial

En un primer momento el Dibu tuvo una muestra de dolor en su mano, pero luego salió de la práctica y allí un periodista le preguntó al pasar: "¿Vas a atajar el martes? ¿Estás bien?" Y en ese momento el marplatense de 33 años levantó el pulgar dando a entender que está todo bien.
La atención está puesta en la ausencia del marcador lateral izquierdo Nicolás Tagliafico, para el debut. Es que el futbolista del Olympique de Lyon sufrió un desgarro en el partido amistoso ante Honduras.
La probable formación de la Selección Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026
Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi o Lisandro Martínez, Facundo Medina o Lisandro Martínez; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez serían los once que comenzarían jugando ante Argelia.