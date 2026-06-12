Diario UNO en la práctica de la Selección argentina: el guiño del Dibu Martínez antes del debut en el Mundial

Si bien el entrenador albiceleste, Lionel Scaloni, no confirmó la presencia del Dibu Martínez, el portero del Aston Villa inglés el próximo martes a las 22 (hora Argentina), es un hecho que estará en ese partido de titular.

dibu-martinez Dibu Martínez muestra el pulgar para arriba al decir que está bien para el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026.

La buena señal que dio el Dibu Martínez de cara al debut de la Selección argentina en el Mundial 2026

Aunque el arquero trabajó en el comienzo de la práctica de manera diferenciada, dio señales muy optimistas de cara al primer partido del seleccionado campeón del mundo en tierras estadounidense. Luego se sumaron al entrenamiento Gerónimo Rulli, Juan Mussso -los otros dos guardavallas que tendrá el elenco albiceleste en la Copa del Mundo- y Santiago Beltrán (es el cuarto portero del plantel).