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Diario UNO en la práctica de la Selección argentina: el guiño del Dibu Martínez antes del debut en el Mundial

El arquero de la Selección argentina Emiliano Dibu Martínez despejó las dudas de cara al debut en el Mundial. El guardavallas estaría ante Argelia

Amadeo Inzirillo
Por Amadeo Inzirillo [email protected]
Dibu Martínez transmitió optimismo a pesar de la lesión que tiene en la mano. Estaría en el debut de la Selección argentina en el Mundial.

Dibu Martínez transmitió optimismo a pesar de la lesión que tiene en la mano. Estaría en el debut de la Selección argentina en el Mundial.

(Enviado especial) El arquero de la Selección argentina Emiliano Dibu Martínez despejó las dudas tras la lesión que padece, ya que sufrió una pequeña fractura en el dedo anular de su mano derecha. El elenco nacional se prepara para debutar en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ante Argelia y Diario UNO estuvo en la práctica albiceleste, que se realizó este viernes en Kansas bajo un calor agobiante.

Si bien el entrenador albiceleste, Lionel Scaloni, no confirmó la presencia del Dibu Martínez, el portero del Aston Villa inglés el próximo martes a las 22 (hora Argentina), es un hecho que estará en ese partido de titular.

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Dibu Martínez muestra el pulgar para arriba al decir que está bien para el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026.

Dibu Martínez muestra el pulgar para arriba al decir que está bien para el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026.

La buena señal que dio el Dibu Martínez de cara al debut de la Selección argentina en el Mundial 2026

Aunque el arquero trabajó en el comienzo de la práctica de manera diferenciada, dio señales muy optimistas de cara al primer partido del seleccionado campeón del mundo en tierras estadounidense. Luego se sumaron al entrenamiento Gerónimo Rulli, Juan Mussso -los otros dos guardavallas que tendrá el elenco albiceleste en la Copa del Mundo- y Santiago Beltrán (es el cuarto portero del plantel).

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En un primer momento el Dibu tuvo una muestra de dolor en su mano, pero luego salió de la práctica y allí un periodista le preguntó al pasar: "¿Vas a atajar el martes? ¿Estás bien?" Y en ese momento el marplatense de 33 años levantó el pulgar dando a entender que está todo bien.

La atención está puesta en la ausencia del marcador lateral izquierdo Nicolás Tagliafico, para el debut. Es que el futbolista del Olympique de Lyon sufrió un desgarro en el partido amistoso ante Honduras.

La probable formación de la Selección Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi o Lisandro Martínez, Facundo Medina o Lisandro Martínez; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez serían los once que comenzarían jugando ante Argelia.

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