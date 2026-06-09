Inicio Ovación Mundial Dibu Martínez
Rumbo al Mundial

Cómo está el Dibu Martínez de su lesión en la mano: ¿llega al debut de la Selección argentina ante Argelia?

El arquero de la Selección argentina Emiliano Dibu Martínez sigue recuperándose de la lesión en la mano para poder llegar al debut en el Mundial ante Argelia

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Dibu Martínez trabaja para poder estar en el debut de la Selección argentina en el Mundial.

Dibu Martínez trabaja para poder estar en el debut de la Selección argentina en el Mundial.

¿Emiliano Dibu Martínez llega al debut en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026? El arquero de la Selección argentina sigue recuperándose de la lesión en la mano para poder estar ante Argelia, en un partido que se jugará el martes 16 de junio a las 22 (hora de nuestro país).

El cuerpo técnico albiceleste piensa en el partido amistoso de este martes ante Islandia, pero mira de reojo la evolución de los lesionados y la principal atención está en la recuperación del arquero campeón del mundo. Leandro Paredes, Julián Álvarez y Dibu Martínez deben sumarse a las labores del resto del plantel, sin embargo el guardavallas de 33 años es el que más preocupa de los tres.

Dibu Martínez
La albiceleste espera por la recuperaci&oacute;n del Dibu Mart&iacute;nez.

La albiceleste espera por la recuperación del Dibu Martínez.

El Dibu no pudo estar en el triunfo por 2 a 0 frente a Honduras y tampoco estará en el duelo contra Islandia este martes, pero el marplatense atraviesa los últimos días sin poder estar a disposición del cuerpo técnico.

La lesión que tiene el Dibu Martínez

El arquero campeón de la última edición de la Europa League tiene una fractura en el dedo anular de la mano derecha, dolencia que se produjo antes de esa final que ganó con Aston Villa. Desde ese momento no pudo volver a entrenarse con normalidad y en los últimos días, si bien se entrenó con el plantel, lo hizo sin guantes.

paredes-dibu-martinez-julian-alvarez
Paredes, Dibu Mart&iacute;nez y Juli&aacute;n &Aacute;lvarez sonr&iacute;en.

Paredes, Dibu Martínez y Julián Álvarez sonríen.

Este lunes el DT albiceleste, Lionel Scaloni, dio detalles de la evolución del Dibu al decir: "El viernes le sacarían el vendaje y si se le formó el cayo sería una buena señal para meterle más caña".

Sin embargo, dijo se supo que Dibu Martínez no corre riesgo de perderse el debut del elenco nacional frente a Argelia. En caso de que no pueda estar, el primer suplente es Gerónimo Rulli, quien sumará rodaje frente a Islandia, después de que contra Honduras el arquero fue Juan Musso.

Temas relacionados:

Más sobre Mundial

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas