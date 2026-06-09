Cómo está el Dibu Martínez de su lesión en la mano: ¿llega al debut de la Selección argentina ante Argelia?

La lesión que tiene el Dibu Martínez

El arquero campeón de la última edición de la Europa League tiene una fractura en el dedo anular de la mano derecha, dolencia que se produjo antes de esa final que ganó con Aston Villa. Desde ese momento no pudo volver a entrenarse con normalidad y en los últimos días, si bien se entrenó con el plantel, lo hizo sin guantes.

paredes-dibu-martinez-julian-alvarez Paredes, Dibu Martínez y Julián Álvarez sonríen.

Este lunes el DT albiceleste, Lionel Scaloni, dio detalles de la evolución del Dibu al decir: "El viernes le sacarían el vendaje y si se le formó el cayo sería una buena señal para meterle más caña".

Sin embargo, dijo se supo que Dibu Martínez no corre riesgo de perderse el debut del elenco nacional frente a Argelia. En caso de que no pueda estar, el primer suplente es Gerónimo Rulli, quien sumará rodaje frente a Islandia, después de que contra Honduras el arquero fue Juan Musso.