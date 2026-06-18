Copa del Mundo 2026: así quedaron los grupos al término de la primera fecha

colombia mundial
Colombia venció a Uzbekistán y lidera su grupo.
Las posiciones de todos los grupos de la Copa del Mundo 2026 al término de la primera fecha
Grupo A
- México: 3 puntos (2)
- Corea del Sur: 3 puntos (1)
- República Checa: 0 puntos
- Sudáfrica: 0 puntos
Grupo B
- Canadá: 1 punto (0)
- Bosnia y Herzegovina: 1 punto (0)
- Qatar: 1 punto (0)
- Suiza: 1 punto (0)
Grupo C
- Escocia: 3 puntos
- Brasil: 1 punto (0)
- Marruecos: 1 punto (0)
- Haití: 0 puntos
Grupo D
- Estados Unidos: 3 puntos (+3)
- Australia: 3 puntos (+2)
- Turquía: 0 puntos
- Paraguay: 0 puntos
Paraguay Estados Unidos
Paraguay está obligado a ganar.
Grupo E
- Alemania: 3 puntos (+6)
- Costa de Marfil: 3 puntos (+1)
- Ecuador: 0 puntos
- Curazao: 0 puntos
Grupo F
- Suecia: 3 puntos
- Países Bajos: 1 punto
- Japón: 1 punto
- Túnez: 0 puntos
Grupo G
- Irán: 1 punto (0)
- Nueva Zelanda: 1 punto (0)
- Bélgica: 1 punto (0)
- Egipto: 1 punto (0)
Grupo H
- Arabia Saudita: 1 punto (0)
- Uruguay: 1 punto (0)
- España: 1 punto (0)
- Cabo Verde: 1 punto (0)
Grupo I
- Noruega: 3 puntos (+3)
- Francia: 3 puntos (+2)
- Senegal: 0 puntos
- Irak: 0 puntos
Grupo J
- Argentina: 3 puntos (+3)
- Austria: 3 puntos (+2)
- Jordania: 0 puntos
- Argelia: 0 puntos
Grupo K
- Colombia: 3 puntos
- Portugal: 1 punto
- República Democrática del Congo: 1 punto
- Uzbekistán: 0 puntos
Grupo L
- Inglaterra: 3 puntos (+2)
- Ghana: 3 puntos (+1)
- Croacia: 0 puntos
- Panamá: 0 puntos
El nuevo formato del Mundial, con 12 grupos de cuatro equipos, permite que los dos primeros de cada zona y los mejores terceros avancen a la siguiente instancia, por lo que incluso los seleccionados que arrancaron con derrota todavía mantienen margen para recuperarse.