Copa del Mundo 2026: así quedaron los grupos al término de la primera fecha

La fase de grupos continúa con su segunda instancia este jueves y varias selecciones están obligadas a sumar de a tres si quieren avanzar a la siguiente instancia. Es el caso de República Checa o Sudáfrica en el Grupo A, Brasil o Ecuador en el Grupo C y E; lo propio con el Paraguay de Alfaro en el Grupo D, entre otros.

Pasaron los nervios del debut y el certamen ya dejó grandes candidatos firmes, resultados inesperados y varios seleccionados importantes obligados a reaccionar rápido en la segunda presentación.