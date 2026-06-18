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arranca la segunda fecha

Copa del Mundo 2026: así quedaron los grupos al término de la primera fecha

La Copa del Mundo 2026 concluyó su primera fecha y dejó varias sorpresas y un panorama abierto para la continuidad de la fase de grupos

Por UNO
La Selección argentina lidera el Grupo J en la Copa del Mundo 2026 por diferencia de gol. 

La Selección argentina lidera el Grupo J en la Copa del Mundo 2026 por diferencia de gol. 

La Copa del Mundo 2026 concluyó su primera fecha este miércoles con la victoria de Colombia por 3 a 1 frente a Uzbekistán por el Grupo K. Luego de grandes partidos en la jornada inicial, las 48 selecciones pudieron evaluar qué detalles necesitan ajustar en las dos fechas que restan para lograr la clasificación a los 16avos de final del certamen.

La fase de grupos continúa con su segunda instancia este jueves y varias selecciones están obligadas a sumar de a tres si quieren avanzar a la siguiente instancia. Es el caso de República Checa o Sudáfrica en el Grupo A, Brasil o Ecuador en el Grupo C y E; lo propio con el Paraguay de Alfaro en el Grupo D, entre otros.

Pasaron los nervios del debut y el certamen ya dejó grandes candidatos firmes, resultados inesperados y varios seleccionados importantes obligados a reaccionar rápido en la segunda presentación.

colombia mundial
Colombia venci&oacute; a Uzbekist&aacute;n y lidera su grupo.&nbsp;

Colombia venció a Uzbekistán y lidera su grupo.

Las posiciones de todos los grupos de la Copa del Mundo 2026 al término de la primera fecha

Grupo A

  • México: 3 puntos (2)
  • Corea del Sur: 3 puntos (1)
  • República Checa: 0 puntos
  • Sudáfrica: 0 puntos

Grupo B

  • Canadá: 1 punto (0)
  • Bosnia y Herzegovina: 1 punto (0)
  • Qatar: 1 punto (0)
  • Suiza: 1 punto (0)

Grupo C

  • Escocia: 3 puntos
  • Brasil: 1 punto (0)
  • Marruecos: 1 punto (0)
  • Haití: 0 puntos

Grupo D

  • Estados Unidos: 3 puntos (+3)
  • Australia: 3 puntos (+2)
  • Turquía: 0 puntos
  • Paraguay: 0 puntos
Paraguay Estados Unidos
Paraguay est&aacute; obligado a ganar.

Paraguay está obligado a ganar.

Grupo E

  • Alemania: 3 puntos (+6)
  • Costa de Marfil: 3 puntos (+1)
  • Ecuador: 0 puntos
  • Curazao: 0 puntos

Grupo F

  • Suecia: 3 puntos
  • Países Bajos: 1 punto
  • Japón: 1 punto
  • Túnez: 0 puntos

Grupo G

  • Irán: 1 punto (0)
  • Nueva Zelanda: 1 punto (0)
  • Bélgica: 1 punto (0)
  • Egipto: 1 punto (0)

Grupo H

  • Arabia Saudita: 1 punto (0)
  • Uruguay: 1 punto (0)
  • España: 1 punto (0)
  • Cabo Verde: 1 punto (0)

Grupo I

  • Noruega: 3 puntos (+3)
  • Francia: 3 puntos (+2)
  • Senegal: 0 puntos
  • Irak: 0 puntos
messi vs argelia 3

Grupo J

  • Argentina: 3 puntos (+3)
  • Austria: 3 puntos (+2)
  • Jordania: 0 puntos
  • Argelia: 0 puntos

Grupo K

  • Colombia: 3 puntos
  • Portugal: 1 punto
  • República Democrática del Congo: 1 punto
  • Uzbekistán: 0 puntos

Grupo L

  • Inglaterra: 3 puntos (+2)
  • Ghana: 3 puntos (+1)
  • Croacia: 0 puntos
  • Panamá: 0 puntos

El nuevo formato del Mundial, con 12 grupos de cuatro equipos, permite que los dos primeros de cada zona y los mejores terceros avancen a la siguiente instancia, por lo que incluso los seleccionados que arrancaron con derrota todavía mantienen margen para recuperarse.

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