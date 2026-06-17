Los partidos de este jueves 18 de junio en el Mundial 2026 con el inicio de la segunda fecha

La actividad en el Mundial 2026 continúa a un ritmo intenso y este jueves se pondrá en marcha la segunda fecha de la fase de grupos, que será esencial para comenzar a definir a los posibles candidatos a meterse en los 16avos de final.
La actividad en el Mundial 2026 continúa a un ritmo intenso y este jueves se pondrá en marcha la segunda fecha de la fase de grupos
La actividad en el Mundial 2026 continúa a un ritmo intenso y este jueves se pondrá en marcha la segunda fecha de la fase de grupos, que será esencial para comenzar a definir a los posibles candidatos a meterse en los 16avos de final.
El primer encuentro de este jueves está programado para las 13, en Atlanta, y tendrá como protagonistas a República Checa y Sudáfrica, dos selecciones que cayeron en sus respectivos estrenos en el Grupo A.
Más tarde, a las 16 y con TV por El Siete, será el turno de Suiza, que luego de dejar escapar el triunfo ante Qatar en la primera fecha tendrá un interesante cruce con Bosnia Herzegovina en un encuentro correspondiente al Grupo B que se jugará en Los Ángeles.
El otro partido del jueves en el Grupo B iniciará a las 19 en Vancouver y será entre Canadá y Qatar. Ambas selecciones tuvieron un discreto comienzo y en el Mundial y están obligados a conseguir un buen resultado para encaminar la clasificación.
La actividad del jueves concluirá con el enfrentamiento entre México y Corea del Sur, que empezará a las 22 en Guadalajara. Ambas selecciones tuvieron un gran arranque en esta Copa del Mundo (México derrotó 2-0 a Sudáfrica y Corea del Sur 2-1 a República Checa) y este cruce podría ser clave para definir al primero del Grupo A.
Jueves 18/6
Viernes 19/6
Sábado 20/6
Domingo 21/6
Lunes 22/6
Martes 23/6