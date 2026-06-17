Los partidos de este jueves 18 de junio en el Mundial 2026 con el inicio de la segunda fecha

El primer encuentro de este jueves está programado para las 13, en Atlanta, y tendrá como protagonistas a República Checa y Sudáfrica, dos selecciones que cayeron en sus respectivos estrenos en el Grupo A.

mexico 1 México será local en Guadalajara.

Más tarde, a las 16 y con TV por El Siete, será el turno de Suiza, que luego de dejar escapar el triunfo ante Qatar en la primera fecha tendrá un interesante cruce con Bosnia Herzegovina en un encuentro correspondiente al Grupo B que se jugará en Los Ángeles.