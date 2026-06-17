Inicio Ovación Mundial Copa Mundial de Fútbol 2026
Copa del Mundo 2026

Los partidos de este jueves 18 de junio en el Mundial 2026 con el inicio de la segunda fecha

La actividad en el Mundial 2026 continúa a un ritmo intenso y este jueves se pondrá en marcha la segunda fecha de la fase de grupos

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Corea del Sur jugará con México, en Guadalajara.

Corea del Sur jugará con México, en Guadalajara.

La actividad en el Mundial 2026 continúa a un ritmo intenso y este jueves se pondrá en marcha la segunda fecha de la fase de grupos, que será esencial para comenzar a definir a los posibles candidatos a meterse en los 16avos de final.

El primer encuentro de este jueves está programado para las 13, en Atlanta, y tendrá como protagonistas a República Checa y Sudáfrica, dos selecciones que cayeron en sus respectivos estrenos en el Grupo A.

mexico 1
México será local en Guadalajara.

México será local en Guadalajara.

Más tarde, a las 16 y con TV por El Siete, será el turno de Suiza, que luego de dejar escapar el triunfo ante Qatar en la primera fecha tendrá un interesante cruce con Bosnia Herzegovina en un encuentro correspondiente al Grupo B que se jugará en Los Ángeles.

El otro partido del jueves en el Grupo B iniciará a las 19 en Vancouver y será entre Canadá y Qatar. Ambas selecciones tuvieron un discreto comienzo y en el Mundial y están obligados a conseguir un buen resultado para encaminar la clasificación.

La actividad del jueves concluirá con el enfrentamiento entre México y Corea del Sur, que empezará a las 22 en Guadalajara. Ambas selecciones tuvieron un gran arranque en esta Copa del Mundo (México derrotó 2-0 a Sudáfrica y Corea del Sur 2-1 a República Checa) y este cruce podría ser clave para definir al primero del Grupo A.

La segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026

Jueves 18/6

  • República Checa – Sudáfrica a las 13
  • Suiza – Bosnia y Herzegovina a las 16
  • Canadá – Qatar a las 19
  • México – Corea del Sur a las 22

Viernes 19/6

  • Estados Unidos – Australia a las 16
  • Escocia – Marruecos a las 19
  • Brasil – Haití a las 21:30

Sábado 20/6

  • Turquía – Paraguay a las 00:00
  • Países Bajos – Suecia a las 14
  • Alemania – Costa de Marfil a las 17
  • Ecuador – Curazao a las 21

Domingo 21/6

  • Túnez – Japón a la una de la madrugada
  • España – Arabia Saudita a las 13
  • Bélgica – Irán a las 16
  • Uruguay – Cabo Verde a las 19
  • Nueva Zelanda – Egipto a las 22

Lunes 22/6

  • Argentina – Austria a las 14
  • Francia – Irak a las 18
  • Noruega – Senegal a las 21

Martes 23/6

  • Jordania – Argelia a las 00:00
  • Portugal – Uzbekistán a las 14
  • Inglaterra – Ghana a las 17
  • Panamá – Croacia a las 20
  • Colombia – República Democrática del Congo a las 23

Temas relacionados:

Más sobre Mundial

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas