Colombia superó a Uzbekistán y es el puntero del Grupo K del Mundial 2026

Colombia debutó en el Mundial 2026 con una victoria por 3 a 1 frente a Uzbekistán que le permite ser el único puntero del Grupo K tras completarse la primera fecha.
Colombia debutó en el Mundial 2026 con una victoria frente a Uzbekistán que le permite ser el único puntero del Grupo K
Colombia debutó en el Mundial 2026 con una victoria por 3 a 1 frente a Uzbekistán que le permite ser el único puntero del Grupo K tras completarse la primera fecha.
En el estadio Azteca de la Ciudad de México la apertura del marcador estuvo a cargo de Daniel Muñoz, defensor del Crystal Palace de Inglaterra, a los 40' de la primera parte.
Los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo, alentados por unos 60 mil hinchas colombianos, fueron de menor a mayor en el primer tiempo y terminaron justificando la diferencia parcial.
Uzbekistán, que tiene como DT al ex campeón del mundo con Italia Fabio Cannavaro, llegó inesperadamente a la igualdad a los 15' de la segunda parte a través de Abbosbek Fayzullaev.
Sin embargo, solo pasaron 5' para que Luis Díaz ponga otra vez arriba a Colombia que recién pudo aumentar la diferencia en el cierre, tras soportar el asedio de los uzbekos, con el gol de Jaminton Campaz a los 99'.
Con este resultado Colombia suma 3 puntos, Portugal y RD Congo, próximo rival de los colombianos tienen un punto, y Uzbekistán, en su primera experiencia en mundiales cierra sin unidades.
Martes 23 de junio
Sábado 27 de junio