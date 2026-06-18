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Colombia superó a Uzbekistán y es el puntero del Grupo K del Mundial 2026

Colombia debutó en el Mundial 2026 con una victoria frente a Uzbekistán que le permite ser el único puntero del Grupo K

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Colombia empezó bien el Mundial.

Colombia empezó bien el Mundial.

Colombia debutó en el Mundial 2026 con una victoria por 3 a 1 frente a Uzbekistán que le permite ser el único puntero del Grupo K tras completarse la primera fecha.

En el estadio Azteca de la Ciudad de México la apertura del marcador estuvo a cargo de Daniel Muñoz, defensor del Crystal Palace de Inglaterra, a los 40' de la primera parte.

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Luis D&iacute;az encamin&oacute; la victoria de Colombia ante Uzbekist&aacute;n.

Luis Díaz encaminó la victoria de Colombia ante Uzbekistán.

Los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo, alentados por unos 60 mil hinchas colombianos, fueron de menor a mayor en el primer tiempo y terminaron justificando la diferencia parcial.

Uzbekistán, que tiene como DT al ex campeón del mundo con Italia Fabio Cannavaro, llegó inesperadamente a la igualdad a los 15' de la segunda parte a través de Abbosbek Fayzullaev.

Embed - LUCHO DÍAZ MARCÓ EN EL TRIUNFO VITAL DE COLOMBIA | Uzbekistán 1-3 Colombia | RESUMEN | M24

Sin embargo, solo pasaron 5' para que Luis Díaz ponga otra vez arriba a Colombia que recién pudo aumentar la diferencia en el cierre, tras soportar el asedio de los uzbekos, con el gol de Jaminton Campaz a los 99'.

Con este resultado Colombia suma 3 puntos, Portugal y RD Congo, próximo rival de los colombianos tienen un punto, y Uzbekistán, en su primera experiencia en mundiales cierra sin unidades.

Lo que viene en el Grupo K del Mundial 2026

Martes 23 de junio

  • Portugal vs. Uzbekistán a las 14:00 hs en Houston
  • Colombia vs. RD Congo a las 23:00 hs en Guadalajara

Sábado 27 de junio

  • Colombia vs. Portugal a las 20:30 hs en Miami
  • RD Congo vs. Uzbekistán a las 20:30 hs en Atlanta

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