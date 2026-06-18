Colombia superó a Uzbekistán y es el puntero del Grupo K del Mundial 2026

Uzbekistán, que tiene como DT al ex campeón del mundo con Italia Fabio Cannavaro, llegó inesperadamente a la igualdad a los 15' de la segunda parte a través de Abbosbek Fayzullaev.

Embed - LUCHO DÍAZ MARCÓ EN EL TRIUNFO VITAL DE COLOMBIA | Uzbekistán 1-3 Colombia | RESUMEN | M24

Sin embargo, solo pasaron 5' para que Luis Díaz ponga otra vez arriba a Colombia que recién pudo aumentar la diferencia en el cierre, tras soportar el asedio de los uzbekos, con el gol de Jaminton Campaz a los 99'.

Con este resultado Colombia suma 3 puntos, Portugal y RD Congo, próximo rival de los colombianos tienen un punto, y Uzbekistán, en su primera experiencia en mundiales cierra sin unidades.

Lo que viene en el Grupo K del Mundial 2026

Martes 23 de junio

Portugal vs. Uzbekistán a las 14:00 hs en Houston

Colombia vs. RD Congo a las 23:00 hs en Guadalajara

Sábado 27 de junio