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Copa del Mundo 2026

Con un Messi brillante y chapa de campeón, la Selección Argentina pisó fuerte en el debut en el Mundial 2026

La Selección argentina jugó un partido prácticamente soñado y con un Messi superlativo mostró la versión que todos esperábamos para el debut en una Copa del Mundo,

Amadeo Inzirillo | Enviado especial de UNO
Por Amadeo Inzirillo | Enviado especial de UNO [email protected]
Messi inició su last dance con un show extraordinario.

Messi inició su last dance con un show extraordinario.

(Enviado especial) La Selección argentina jugó un partido prácticamente soñado. No fue perfecto, porque existieron algunos desacoples principalmente defensivos, pero el equipo mostró la versión que todos esperábamos para el debut en una Copa del Mundo, marcando una enorme diferencia respecto al traumático estreno de Qatar 2022.

Fue otra cosa, otra forma. Aunque el rival era similar en los papeles y existía cierta cautela —e incluso temor— por aquel antecedente, Argentina demostró por qué lleva el parche de campeón del mundo: goleada 3 a 0 con un Lionel Messi superlativo en el inicio de su last dance.

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Messi salió unos minutos antes para dosificar energías y llevarse la ovación de todo el estadio.

Messi salió unos minutos antes para dosificar energías y llevarse la ovación de todo el estadio.

Qué decir del hombre récord. Con este triplete, Leo se convirtió en el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo junto al alemán Miroslav Klose, a quien quedó a un solo paso de superar. Además, agigantó su leyenda como el jugador con mayor vigencia en las redes mundialistas: pasaron 20 años entre aquel primer festejo ante Serbia en 2006 y estos gritos en 2026.

El equipo de Lionel Scaloni mostró varios puntos altos, principalmente en aquellos futbolistas que arrastraban molestias físicas, como Emiliano Martínez, Cristian Romero y Lisandro Martínez. Quienes sembraban dudas por llegar un tanto "tocados", demostraron estar intactos y respondieron con solvencia ante la exigencia del debut.

La tranquilidad del 3 a 0 le permitió a Scaloni rotar el banco e incluso dosificar las cargas del propio Messi. Ver al capitán salir reemplazado parece imposible, casi un error de la matrix, pero es una decisión inteligente para cuidar el físico cuando los partidos ya están liquidados.

En definitiva, el estreno fue un show absoluto de Leo. Ojalá este sea el primero de ocho capítulos; eso significaría que Argentina volverá a estar en la gran final de la Copa del Mundo. El primer paso ya está dado.

Ahora se viene Austria en Dallas, la segunda estación en este viaje de la Selección Nacional.

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