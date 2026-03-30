Enzo Fernández habló nuevamente de La Bombonera tras el enojo de los hinchas de Boca

Enzo Fernández no le esquivó a la polémica. El volante de la Selección argentina volvió a referirse a La Bombonera tras el enojo de los hinchas de Boca por sus dichos.
El volante de la Selección argentina Enzo Fernández volvió a referirse a la Bombonera tras el enojo de los hinchas de Boca por sus dichos
Enzo Fernández no le esquivó a la polémica. El volante de la Selección argentina volvió a referirse a La Bombonera tras el enojo de los hinchas de Boca por sus dichos.
Antes del partido entre la Selección argentina y Zambia, Enzo Fernández fue entrevistado en un canal de streaming y pidió disculpas por sus dichos en contra del campo de juego de la Bombonera.
“La cancha no estaba en buenas condiciones y no pudimos demostrar mucho nuestro fútbol”, había dichjo el futbolista de 25 años ante los medios tras la victoria por 2 a 1 ante Mauritania. Luego varios hinchas y dirigentes del Xeneize se enojaron aseguraron que estaba en buen estado.
El volante de la Scaloneta se excusó por sus dichos al deciur: "Post partido había leído. Recibí mensajes, de todo. Lo vi. No lo dije con intención de cargar, jamás con mala intención. Pido disculpas si se lo tomaron a mal. Mis valores no son esos, de criticar", dijo este domingo en una entrevista con Marcos Giles en Kick.
"Cuando vengo a la Selección somos todos uno. No quiero faltar el respeto y menos tener un comentario con mala intención. No soy de esa manera ni en pedo. A veces lo sacan de contexto, también el momento y todo. Pido disculpas, no soy así", enfatizó.
El posible traspaso de Enzo Fernández al Real Madrid después del Mundial será una de las novelas de los próximos meses.
En el streaming con Marcos Giles, al futbolista le preguntaron sobre los rumores de su opase al Real Madrid y dijo: "Me gusta mucho Madrid, parecido a Buenos Aires".