Enzo Fernández habló nuevamente de La Bombonera tras el enojo de los hinchas de Boca

Enzo Fernández les pidió disculpas a los hinchas de Boca

El volante de la Scaloneta se excusó por sus dichos al deciur: "Post partido había leído. Recibí mensajes, de todo. Lo vi. No lo dije con intención de cargar, jamás con mala intención. Pido disculpas si se lo tomaron a mal. Mis valores no son esos, de criticar", dijo este domingo en una entrevista con Marcos Giles en Kick.

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"Cuando vengo a la Selección somos todos uno. No quiero faltar el respeto y menos tener un comentario con mala intención. No soy de esa manera ni en pedo. A veces lo sacan de contexto, también el momento y todo. Pido disculpas, no soy así", enfatizó.

¿Enzo Fernández se sumará al Real Madrid?

El posible traspaso de Enzo Fernández al Real Madrid después del Mundial será una de las novelas de los próximos meses.

En el streaming con Marcos Giles, al futbolista le preguntaron sobre los rumores de su opase al Real Madrid y dijo: "Me gusta mucho Madrid, parecido a Buenos Aires".