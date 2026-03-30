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Enzo Fernández habló nuevamente de La Bombonera tras el enojo de los hinchas de Boca

El volante de la Selección argentina Enzo Fernández volvió a referirse a la Bombonera tras el enojo de los hinchas de Boca por sus dichos

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Enzo Fernández dijo que el estado del campo de juego estaba en malas condiciones. El volante volvió a referirse al tema.

Enzo Fernández dijo que el estado del campo de juego estaba en malas condiciones. El volante volvió a referirse al tema.

Enzo Fernández no le esquivó a la polémica. El volante de la Selección argentina volvió a referirse a La Bombonera tras el enojo de los hinchas de Boca por sus dichos.

Antes del partido entre la Selección argentina y Zambia, Enzo Fernández fue entrevistado en un canal de streaming y pidió disculpas por sus dichos en contra del campo de juego de la Bombonera.

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Enzo Fern&aacute;ndez pidi&oacute; disculpas por sus dichos.

Enzo Fernández pidió disculpas por sus dichos.

Qué dijo Enzo Fernández sobre el campo de juego de La Bombonera

“La cancha no estaba en buenas condiciones y no pudimos demostrar mucho nuestro fútbol”, había dichjo el futbolista de 25 años ante los medios tras la victoria por 2 a 1 ante Mauritania. Luego varios hinchas y dirigentes del Xeneize se enojaron aseguraron que estaba en buen estado.

Enzo Fernández les pidió disculpas a los hinchas de Boca

El volante de la Scaloneta se excusó por sus dichos al deciur: "Post partido había leído. Recibí mensajes, de todo. Lo vi. No lo dije con intención de cargar, jamás con mala intención. Pido disculpas si se lo tomaron a mal. Mis valores no son esos, de criticar", dijo este domingo en una entrevista con Marcos Giles en Kick.

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¿Enzo Fernández se va del Chelsea?

"Cuando vengo a la Selección somos todos uno. No quiero faltar el respeto y menos tener un comentario con mala intención. No soy de esa manera ni en pedo. A veces lo sacan de contexto, también el momento y todo. Pido disculpas, no soy así", enfatizó.

¿Enzo Fernández se sumará al Real Madrid?

El posible traspaso de Enzo Fernández al Real Madrid después del Mundial será una de las novelas de los próximos meses.

En el streaming con Marcos Giles, al futbolista le preguntaron sobre los rumores de su opase al Real Madrid y dijo: "Me gusta mucho Madrid, parecido a Buenos Aires".

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