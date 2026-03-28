Desde Boca recogieron el guante y le respondieron a Enzo Fernández tras sus dichos

La respuesta de Boca a Enzo Fernández

Ante la consulta realizada por el diario deportivo Olé, la respuesta fue contundente: "La cancha está como los partidos anteriores".

Con esa frase buscaron desactivar la crítica de Enzo, asegurando que el campo se encontraba en buen estado, sin pozos ni desniveles que justificaran una queja de tal magnitud.

Llamativamente, fue solamente Fernández quien se refirió al estado del verde césped. Dibu Martínez, por ejemplo, eligió ser duro con el nivel mostrado por el equipo: "Hay que tener un poquito más de corazón. Nos faltó intensidad y compromiso", lanzó el arquero, marcando una línea distinta a la de su compañero.

Messi Bombonera Con Messi suplente e ingresando en el segundo tiempo, la Selección argentina venció a Mauritania en La Bombonera.

Más sobre el estado del campo

Para evitar que la discusión quedara en una simple chicana futbolera, desde Boca brindaron detalles técnicos sobre por qué el campo podía lucir distinto en algunos sectores.

Según explicaron, La Bombonera atraviesa un proceso estacional crítico: el campo venía con una buena base de césped "Bermuda" (tipo de césped de verano), pero la sombra persistente en ciertos sectores complica su uniformidad.

Como consecuencia de ello, se están aplicando herbicidas para combatir malezas y preparar el terreno para el raygrass (tipo de pasto de invierno), lo que a veces puede deslucir el verde visualmente sin afectar la rodadura de la pelota.

"Todo este proceso es necesario para que las malezas no perjudiquen la resiembra", argumentaron desde Boca, pensando no solo en la Selección, sino en el inminente debut en la Copa Libertadores.

enzo-fernandez-seleccion-argentina Enzo Fernández convirtió el primer gol de la Selección argentina en La Bombonera.

Cómo llegará La Bombonera al martes

A pesar de no coincidir con las críticas de Enzo Fernández, Boca tomó nota y puso manos a la obra de inmediato. El objetivo es que el campo luzca impecable para el segundo amistoso de la Selección argentina. El cual será este martes a las 20:30 contra Zambia.

Desde la institución detallaron que se está utilizando una maquinaria especial con púas de 35 centímetros de profundidad para oxigenar el suelo y reparar cualquier imperfección.