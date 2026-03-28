Desde Boca recogieron el guante y le respondieron a Enzo Fernández tras sus dichos

La victoria 2-1 de la Selección argentina ante Mauritania dejó un sabor agridulce. Pese a la victoria, tanto los futbolistas como el DT saben que la performance estuvo lejos de lo esperado y eso lo dejaron claro en sus diferentes declaraciones.
Luego de que Enzo Fernández asegurara que el campo de juego de La Bombonera no estaba en buen estado, desde Boca respondieron a sus declaraciones
La victoria 2-1 de la Selección argentina ante Mauritania dejó un sabor agridulce. Pese a la victoria, tanto los futbolistas como el DT saben que la performance estuvo lejos de lo esperado y eso lo dejaron claro en sus diferentes declaraciones.
Pero si de diálogo con los medios de comunicación hablamos, quien se posó en el ojo de la tormenta fue Enzo Fernández. El mediocampista de Chelsea habló con la transmisión oficial desde el campo de juego y sorprendió al asegurar que "la cancha no estaba en buenas condiciones" y que es por ello que "no pudimos demostrar mucho nuestro juego".
La respuesta desde Brandsen 805 no se hizo esperar. En un clima de tensión contenida, desde el mundo Boca salieron al cruce de los dichos del ex River, defendiendo el trabajo realizado en el césped del Templo y aclarando la situación técnica del terreno.
Ante la consulta realizada por el diario deportivo Olé, la respuesta fue contundente: "La cancha está como los partidos anteriores".
Con esa frase buscaron desactivar la crítica de Enzo, asegurando que el campo se encontraba en buen estado, sin pozos ni desniveles que justificaran una queja de tal magnitud.
Llamativamente, fue solamente Fernández quien se refirió al estado del verde césped. Dibu Martínez, por ejemplo, eligió ser duro con el nivel mostrado por el equipo: "Hay que tener un poquito más de corazón. Nos faltó intensidad y compromiso", lanzó el arquero, marcando una línea distinta a la de su compañero.
Para evitar que la discusión quedara en una simple chicana futbolera, desde Boca brindaron detalles técnicos sobre por qué el campo podía lucir distinto en algunos sectores.
Según explicaron, La Bombonera atraviesa un proceso estacional crítico: el campo venía con una buena base de césped "Bermuda" (tipo de césped de verano), pero la sombra persistente en ciertos sectores complica su uniformidad.
Como consecuencia de ello, se están aplicando herbicidas para combatir malezas y preparar el terreno para el raygrass (tipo de pasto de invierno), lo que a veces puede deslucir el verde visualmente sin afectar la rodadura de la pelota.
"Todo este proceso es necesario para que las malezas no perjudiquen la resiembra", argumentaron desde Boca, pensando no solo en la Selección, sino en el inminente debut en la Copa Libertadores.
A pesar de no coincidir con las críticas de Enzo Fernández, Boca tomó nota y puso manos a la obra de inmediato. El objetivo es que el campo luzca impecable para el segundo amistoso de la Selección argentina. El cual será este martes a las 20:30 contra Zambia.
Desde la institución detallaron que se está utilizando una maquinaria especial con púas de 35 centímetros de profundidad para oxigenar el suelo y reparar cualquier imperfección.