El enorme gesto de Briatore con Colapinto tras su buena clasificación en el GP de China de Fórmula 1

El asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, tuvo un enorme gesto este sábado con el piloto argentino Franco Colapinto, quien hizo una buena clasificación en el GP de China de Fórmula 1
El asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, tuvo un gran gesto con Franco Colapinto tras la buena clasificación que hizo en el GP de China de Fórmula 1
El asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, tuvo un enorme gesto este sábado con el piloto argentino Franco Colapinto, quien hizo una buena clasificación en el GP de China de Fórmula 1
Flavio Briatore recibió a Franco Colapinto en el box de Alpine de la mejor manera y lo felicitó luego de la clasificación. El principal directivo de la escudería aplaudió, lo saludó tomándole la mano y luego le dio un abrazo.
El piloto argentino quedó muy cerca de la Q3 y largará desde el 12º lugar en la carrera que se correrá este domingo a las 4 de la mañana (hora argentina). El primer corte lo pasó en el 10º puesto (1m33s634) y quedó a cinco milésimas de superar el segundo.
Colapinto mejoró notablemente tras la 16º ubicación desde la que partió en el sprint, donde terminó 14º. Es por esto que Briatore trató de motivarlo de cara a lo que será la segunda competencia de la temporada 2026 en la máxima categoría del automovilismo.
El piloto nacido en Pilar hace 22 años finalizó el primer corte clasificatorio por delante de Pierre Gasly (a una décima y media), su compañero de equipo. En el segundo quedó tres décimas por detrás del francés y a nada de Isack Hadjar (Red Bull), el último en ingresar a la Q3.
Colapinto aspira a sumar puntos en la carrera de China y se manifestó con bronca por no llegar a la Q3. Sin embargo, es optimista con tener una buena labor este domingo por la madrugada.
Domingo 15 de marzo
La carrera podrá verse en vivo en la Argentina a través de la señal de Fox Sports o por medio de la plataforma de Disney+