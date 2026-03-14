El enorme gesto de Briatore con Colapinto tras su buena clasificación en el GP de China de Fórmula 1

Colapinto mejoró notablemente tras la 16º ubicación desde la que partió en el sprint, donde terminó 14º. Es por esto que Briatore trató de motivarlo de cara a lo que será la segunda competencia de la temporada 2026 en la máxima categoría del automovilismo.

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Por el tremendo reconocimiento que tuvo con Franco Colapinto tras su clasificación en el Gran Premio de China. Tremenda clasificación metió Franquito y se lo reconoció el padrino, qué pedazo de tipazo.

pic.twitter.com/kfg0IEYUVA — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) March 14, 2026

El piloto nacido en Pilar hace 22 años finalizó el primer corte clasificatorio por delante de Pierre Gasly (a una décima y media), su compañero de equipo. En el segundo quedó tres décimas por detrás del francés y a nada de Isack Hadjar (Red Bull), el último en ingresar a la Q3.

Colapinto aspira a sumar puntos en la carrera de China y se manifestó con bronca por no llegar a la Q3. Sin embargo, es optimista con tener una buena labor este domingo por la madrugada.

Colapinto en el GP de China de Fórmula 1

Domingo 15 de marzo

Carrera: a las 4 de Argentina

La carrera podrá verse en vivo en la Argentina a través de la señal de Fox Sports o por medio de la plataforma de Disney+