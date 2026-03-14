Colapinto tras la clasificación para el GP de China de Fórmula 1: "Da mucha bronca"

Franco Colapinto fue sincero como es su costumbre, El piloto argentino, que este sábado por la madrugada finalizó 12° en la clasificación para el GP de China de Fórmula 1, quedó con sensaciones encontradas.
Franco Colapinto finalizó 12° en la clasificación para el GP de China de Fórmula 1 y se quedó con sensaciones encontradas
Franco Colapinto fue sincero como es su costumbre, El piloto argentino, que este sábado por la madrugada finalizó 12° en la clasificación para el GP de China de Fórmula 1, quedó con sensaciones encontradas.
Sin embargo, Colapinto, el pilarense de 22 años que quedó en el puesto 14 de la carrera sprint de esta madrugada, es optimista ya que "mejoramos, creo que sabemos dónde nos falta y que tengo dos décimas de tiempo en el auto", y añadió: "Fue una qualy buena. Hice buenas vueltas, la última fue buena".
Además el piloto de Alpine remarcó que "hay que tratar de laburar para mañana, entender qué hay que mejorar", y continuó: "Hay que estar cerquita, sacar más información y creo que para Japón vamos a estar de vuelta más competitivos".
Con relación al hecho de quedar a solo cinco milésimas de avanzar a la Q3 en la clasificación, Colapinto se lamentó porque "cuando te falta tan poco por pasar da mucha bronca".
"Tuve muchos bloqueos todo el fin de semana. Bloqueé en una curva lenta, perdí un poco de tiempo, después saliendo de la última curva me quedé sin energía y perdí media décima más. Cuando tratás de buscar esa diferencia muy chica es fácil encontrarla y da más bronca todavía", especificó Colapinto, el ex piloto de Williams.
Aseguró que "el auto de Pierre y el mío no están iguales. Ayer habían muchas diferencias. Cuando son dos autos nuevos es difícil replicarlos exactamente".
"Hay muchos temas por seguir entendiendo, pero lo importante es que se entendió por qué ayer estaba tan lejos y perdido. Sabemos que hay más por venir. Es parte de este proceso de auto nuevo y confío mucho en este equipo… Vamos por buen camino", cerró.
Domingo 15 de marzo
La carrera podrá verse en vivo en la Argentina a través de la señal de Fox Sports o por medio de la plataforma de Disney+