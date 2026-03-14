Colapinto tras la clasificación para el GP de China de Fórmula 1: "Da mucha bronca"

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Colapinto se quedó con bronca por no poder avanzar a la Q3

Con relación al hecho de quedar a solo cinco milésimas de avanzar a la Q3 en la clasificación, Colapinto se lamentó porque "cuando te falta tan poco por pasar da mucha bronca".

"Tuve muchos bloqueos todo el fin de semana. Bloqueé en una curva lenta, perdí un poco de tiempo, después saliendo de la última curva me quedé sin energía y perdí media décima más. Cuando tratás de buscar esa diferencia muy chica es fácil encontrarla y da más bronca todavía", especificó Colapinto, el ex piloto de Williams.

Aseguró que "el auto de Pierre y el mío no están iguales. Ayer habían muchas diferencias. Cuando son dos autos nuevos es difícil replicarlos exactamente".

"Hay muchos temas por seguir entendiendo, pero lo importante es que se entendió por qué ayer estaba tan lejos y perdido. Sabemos que hay más por venir. Es parte de este proceso de auto nuevo y confío mucho en este equipo… Vamos por buen camino", cerró.

Colapinto en el GP de China de Fórmula 1

Domingo 15 de marzo

Carrera: a las 4 de Argentina

La carrera podrá verse en vivo en la Argentina a través de la señal de Fox Sports o por medio de la plataforma de Disney+