Guerra en Medio Oriente: Irán confirma la muerte de su jefe naval tras un operativo israelí

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Escalada en la guerra golpea a los mercados: sube el petróleo y caen las bolsas asiáticas

Los mercados globales inician la semana bajo fuerte presión por la escalada del conflicto en Medio Oriente, con subas en el petróleo y caídas pronunciadas en las bolsas asiáticas ante el temor a una crisis energética.

El crudo Brent avanza 2,3% y cotiza en torno a los u$s107,80 por barril, en un mes en el que ya acumula un alza cercana al 60%, impulsado por interrupciones en el suministro. Uno de los factores clave es el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán, una vía por la que circula cerca del 20% del petróleo mundial.

En paralelo, los mercados asiáticos registraron fuertes bajas: el Nikkei 225 de Tokio cayó 2,8% y el Kospi 200 de Corea del Sur retrocedió 3%, reflejando el creciente nerviosismo de los inversores.

El escenario se ve agravado por nuevos episodios de violencia, como un ataque del grupo hutí de Yemen contra Israel y la intensificación de las tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán, sin señales de desescalada.

En este contexto, el conflicto también escala en el plano político. Donald Trump afirmó que busca “apoderarse del petróleo de Irán”, mientras se multiplican los movimientos militares en la región y fracasan, por ahora, los intentos de mediación.

Así, la volatilidad vuelve a dominar los mercados, que reaccionan de forma inmediata a cada avance del conflicto.