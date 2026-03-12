Guerra en Medio Oriente: Infraestructuras y ciudades de California, bajo alerta por drones

Live Blog Post

Infraestructuras y ciudades de California, bajo alerta por drones

El FBI emitió una alerta de seguridad tras detectar indicios de que agentes vinculados al gobierno de Irán podrían planear ataques con drones en el estado de California. La advertencia surge de informes de inteligencia que apuntan a un posible cambio en la estrategia de Teherán: trasladar la confrontación a territorio estadounidense como represalia por el respaldo de Estados Unidos en los conflictos de Medio Oriente.

Según autoridades federales, los operativos iraníes mostraron interés en infraestructuras críticas, puertos y zonas densamente pobladas de la costa oeste. El reporte advierte que el uso de sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS) permitiría ejecutar ataques con bajo nivel de atribución y mayor capacidad de negación.

La inteligencia estadounidense detectó además movimientos logísticos, tareas de vigilancia y recopilación de información que indicarían que la planificación estaría en una fase avanzada, lo que activó protocolos de alerta. El FBI señaló que los posibles blancos no se limitarían a instalaciones militares o gubernamentales, sino también a objetivos civiles con alto impacto mediático y social.

Drones Irán

El informe vincula los planes con la Fuerza Quds, unidad de operaciones exteriores de la Guardia Revolucionaria Islámica, conocida por realizar operaciones clandestinas fuera de Irán y por el uso de drones armados en conflictos en Yemen, Siria e Irak. Analistas señalan que Teherán desarrolló en la última década una flota de drones de bajo costo, incluidos modelos “kamikaze”, capaces de transportar explosivos y atacar objetivos a distancia.

El reporte también advierte que los operativos podrían adquirir componentes en el mercado civil estadounidense —como baterías, motores o sistemas de navegación— para ensamblar o modificar drones dentro del país, evitando controles fronterizos y reduciendo la trazabilidad del armamento.

Ante el riesgo, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y la Administración Federal de Aviación (FAA) coordinaron nuevas restricciones de vuelo en áreas sensibles de California. Las fuerzas de seguridad locales recibieron instrucciones para utilizar tecnología de detección de radiofrecuencia que permita identificar drones no autorizados en tiempo real, mientras se reforzó la vigilancia en plantas de energía, sistemas de agua y complejos gubernamentales en ciudades como Los Ángeles, San Francisco y San Diego.

La Casa Blanca ya fue informada sobre estos desarrollos y evalúa posibles sanciones adicionales contra redes vinculadas a la adquisición de componentes electrónicos por parte de Irán