Ulpiano y Cornejo recorrieron el nuevo centro de videovigilancia que reúne 740 cámaras de seguridad

alfredo cornejo ulpiano suarez Ulpiano Suarez recibió al gobernador Alfredo Cornejo en el edificio comunal ubicado en calle 9 de Julio, de Ciudad. Foto: prensa de la Municipalidad de Capital

Control en tiempo real con las cámaras de seguridad

El nuevo sistema permite monitorear un total de 740 cámaras distribuidas estratégicamente. De ese total, 300 corresponden a la comuna y las restantes pertenecen al Ministerio de Seguridad.

La pieza central de la sala es un video wall de grandes dimensiones que permite la visualización simultánea de todos los puntos de vigilancia.

Según explicó el intendente Suarez, esta tecnología no solo mejora la capacidad de respuesta ante un incidente en curso, sino que permite avanzar hacia un "modelo basado en evidencia", analizando datos para definir zonas prioritarias de patrullaje y detectar patrones delictivos.

Un modelo de seguridad inteligente

"Esta inversión estratégica marca un punto de inflexión. No estamos solo reaccionando al delito, estamos consolidando una estrategia preventiva apoyada en tecnología de punta", destacó Ulpiano Suarez durante el recorrido.

El jefe comunal subrayó que Mendoza se posiciona como uno de los municipios con mayor inversión en seguridad del país, destinando una parte sustancial de su presupuesto a este "ecosistema" que integran preventores, agentes de tránsito y el programa Ojos en Alerta.

El gobernador Cornejo puso en valor la coordinación entre jurisdicciones. El centro será operado de manera conjunta por personal municipal y efectivos de la Policía de Mendoza, lo que agilizará el desplazamiento de recursos ante cualquier emergencia detectada por las cámaras o denunciada por los vecinos a través de las alarmas comunitarias.

Con esta inauguración, la Ciudad busca blindar sus zonas comerciales y residenciales, atendiendo no solo a sus habitantes sino al flujo diario de cientos de miles de trabajadores y turistas que transitan la capital provincial, destacaron desde la comuna.

funcionarios centro de monitoreo Los funcionarios que participaron de la recorrida del nuevo centro de monitoreo y videovigilancia de la Ciudad de Mendoza. Foto: prensa de la Municipalidad de Capital

El Anillo Digital, el plus del sistema preventivo

En paralelo, ya está en funcionamiento el Anillo Digital de Seguridad, una estrategia integral que combina innovación tecnológica, presencia territorial y articulación institucional para reforzar la prevención.

Este sistema está compuesto por 115 cámaras distribuidas en todo el perímetro de la Ciudad, entre las que se destacan 30 lectoras de patentes (ANPR), que permiten identificar vehículos en tiempo real y generar alertas automáticas ante situaciones sospechosas o pedidos de captura.

El Anillo Digital se completa con:

60 cámaras TANDEM (PTZ + fijas), que brindan monitoreo dinámico con visión 360° y alta definición.

30 cámaras ANPR, destinadas al control vehicular en puntos estratégicos.

25 cámaras integradas del Ministerio de Seguridad de la provincia.

Un sistema de gestión VMS (Video Management System), que permite integrar, almacenar y procesar la información.

Servidores y almacenamiento de datos de última generación.

Pantallas LED viales, ubicadas en puntos clave para reforzar la seguridad y la comunicación.